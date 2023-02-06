В каких областях украинцы перепродают больше всего автомобилей: статистика — Finance.ua

В каких областях украинцы перепродают больше всего автомобилей: статистика Сегодня 20:01 — Личные финансы

В каких областях украинцы перепродают больше всего автомобилей: статистика

В январе украинцы приобрели 84,8 тыс. подержанных автомобилей. Это на 30,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого 2022 года и на 9,7% меньше, чем в декабре-2022. Об этом говорится в анализе Института исследований авторынка.

«Доля внутренних перепродаж в январе была зафиксирована на максимальном уровне с ноября 2018 года — 83,7% от общего количества сделок купли-продажи подержанных авто. Это самый высокий показатель с 2018 года, то есть до изменения законов, которые дали возможность официально импортировать подержанные авто из-за границы», — отмечают эксперты.

Доля импорта авто с пробегом из-за границы составила лишь 16,3% от общего количества приобретенных подержанных легковушек. Для сравнения, в январе 2022 г. этот показатель был зафиксирован на уровне 29%. Сокращение количества импорта наблюдается с июля, то есть с момента отмены так называемого нулевого растаможивания.

Внутренние перепродажи

В январе украинцы заключили на внутреннем рынке 64,9 тыс. сделок купли-продажи подержанных легковушек. Такой показатель оказался на 18,2% меньше января 2022 года, и на 6,5% меньше декабря.

Больше всего регистрационных операций на внутреннем рынке зафиксировали в городе Киеве: 7,6 тысячи. Вместе с Киевской областью, занявшей третье место в рейтинге с показателем 5,7 тысячи регистраций, они составляют 20,6% от общего количества проданных подержанных машин в январе.

В топ-5 самых активных регионов по внутренним перепродажам подержанных авто вошли также Днепропетровская (6,2 тыс.), Одесская (4,6 тыс.) и Львовская (4,5 тыс.) области. Такая картина полностью повторяет тенденции предыдущих месяцев.

Наименьшее количество соглашений было заключено в регионах, территории которых временно оккупированы или где ведутся активные боевые действия: Луганской (342 соглашения), Херсонской (443 соглашения) и Донецкой (764 соглашения) областях. Традиционно в топ-5 областей с наименьшим количеством продаж подержанных авто вошла Волынская область (только 1,3 тыс. сделок). Замыкает топ-5 наименее активных областей Черниговщина (1,4 тыс. соглашений).

Импорт б/у легковушек

Из-за границы в январе 2023 года привезли 12,6 тыс. подержанных авто. Если не учитывать стрессовый март 2022 года, когда в результате войны украинцы впервые зарегистрировали только 8,6 тыс. «свежепригнанных» авто, и «ководной» апрель 2020 года, когда Сервисные центры МВД вообще временно не работали, меньше авто привозили только в том же ноябре 2018 года.

Такой показатель на 61,1% меньше, чем в январе-2022 и на 21,9% меньше, чем в декабре-2022.

Уже традиционно активнее всего регистрировали подержанные легковушки из-за рубежа на Львовщине (1,5 тыс. шт.), в Киеве (1,1 тыс. шт.), Ровенской (907 шт.), Киевской (755 шт.) и Волынской областях (755 шт.).

Меньше всего «свежепригнанных» авто поставили на учет в Донецкой (40 шт.), Луганской (70 шт.), Херсонской (114 шт.), Запорожской (169 шт.) и Николаевской (188 шт.) областях.

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