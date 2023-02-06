В каких областях украинцы перепродают больше всего автомобилей: статистика — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В каких областях украинцы перепродают больше всего автомобилей: статистика

Личные финансы
159
В каких областях украинцы перепродают больше всего автомобилей: статистика
В каких областях украинцы перепродают больше всего автомобилей: статистика
В январе украинцы приобрели 84,8 тыс. подержанных автомобилей. Это на 30,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого 2022 года и на 9,7% меньше, чем в декабре-2022. Об этом говорится в анализе Института исследований авторынка.
«Доля внутренних перепродаж в январе была зафиксирована на максимальном уровне с ноября 2018 года — 83,7% от общего количества сделок купли-продажи подержанных авто. Это самый высокий показатель с 2018 года, то есть до изменения законов, которые дали возможность официально импортировать подержанные авто из-за границы», — отмечают эксперты.
Доля импорта авто с пробегом из-за границы составила лишь 16,3% от общего количества приобретенных подержанных легковушек. Для сравнения, в январе 2022 г. этот показатель был зафиксирован на уровне 29%. Сокращение количества импорта наблюдается с июля, то есть с момента отмены так называемого нулевого растаможивания.

Внутренние перепродажи

В январе украинцы заключили на внутреннем рынке 64,9 тыс. сделок купли-продажи подержанных легковушек. Такой показатель оказался на 18,2% меньше января 2022 года, и на 6,5% меньше декабря.
Больше всего регистрационных операций на внутреннем рынке зафиксировали в городе Киеве: 7,6 тысячи. Вместе с Киевской областью, занявшей третье место в рейтинге с показателем 5,7 тысячи регистраций, они составляют 20,6% от общего количества проданных подержанных машин в январе.
В каких областях украинцы перепродают больше всего автомобилей: статистика
В топ-5 самых активных регионов по внутренним перепродажам подержанных авто вошли также Днепропетровская (6,2 тыс.), Одесская (4,6 тыс.) и Львовская (4,5 тыс.) области. Такая картина полностью повторяет тенденции предыдущих месяцев.
Наименьшее количество соглашений было заключено в регионах, территории которых временно оккупированы или где ведутся активные боевые действия: Луганской (342 соглашения), Херсонской (443 соглашения) и Донецкой (764 соглашения) областях. Традиционно в топ-5 областей с наименьшим количеством продаж подержанных авто вошла Волынская область (только 1,3 тыс. сделок). Замыкает топ-5 наименее активных областей Черниговщина (1,4 тыс. соглашений).

Импорт б/у легковушек

Из-за границы в январе 2023 года привезли 12,6 тыс. подержанных авто. Если не учитывать стрессовый март 2022 года, когда в результате войны украинцы впервые зарегистрировали только 8,6 тыс. «свежепригнанных» авто, и «ководной» апрель 2020 года, когда Сервисные центры МВД вообще временно не работали, меньше авто привозили только в том же ноябре 2018 года.
Такой показатель на 61,1% меньше, чем в январе-2022 и на 21,9% меньше, чем в декабре-2022.
В каких областях украинцы перепродают больше всего автомобилей: статистика
Уже традиционно активнее всего регистрировали подержанные легковушки из-за рубежа на Львовщине (1,5 тыс. шт.), в Киеве (1,1 тыс. шт.), Ровенской (907 шт.), Киевской (755 шт.) и Волынской областях (755 шт.).
Меньше всего «свежепригнанных» авто поставили на учет в Донецкой (40 шт.), Луганской (70 шт.), Херсонской (114 шт.), Запорожской (169 шт.) и Николаевской (188 шт.) областях.
Хотите оградить себя от «оленей» на дорогах? Купите страхование КАСКО на Finance.ua! В отличие от автогражданки, КАСКО защищает не пострадавшего по вашей вине в ДТП, а именно вас и ваш автомобиль. Переходите по ссылке, узнавайте детали, а мы поможем вам оформить страхование всего за несколько минут.

КАСКО дешевле, чем в страховой

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.