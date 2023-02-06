Эксперты определили самые дорогие в ремонте автомобили — Finance.ua

Эксперты определили самые дорогие в ремонте автомобили Сегодня 04:20 — Технологии&Авто

Porsche признали производителем самых ненадежных автомобилей

Некоторые автомобили могут прослужить своим владельцам много лет без необходимости регулярного и дорогостоящего ремонта, однако существуют и такие машины, которые постоянно требуют обслуживания.

Рейтингом авто, ремонт которых влетит в копеечку, поделились специалисты британской компании Warrantywise. Они назвали модели, которые ломаются практически сразу по истечении срока гарантии.

В отчет британской компании, проанализировавшей данные о ремонте автомобилей в 2021 и 2022 годах, вошли более 120 тыс. машин с расширенной гарантией в Великобритании.

Основываясь на обращениях владельцев, эксперты оценили десятки автомобилей по 100-балльной шкале. Porsche оказался более ненадежным автопроизводителем с отметкой 35,1 балла. Самый дорогой ремонт стоил одному из владельцев 10785 фунтов стерлингов (13172 долларов).

Генеральный директор Warrantywise Лоуренс Виттакер рассказал, что владение премиальным автомобилем часто приводит к большим затратам. Все дело в том, что такие авто оснащаются продвинутой электроникой, которая впоследствии выходит из строя.

Рейтинг самых дорогих в ремонте автомобилей

Рекордсменом по расходам стал производитель внедорожников Land Rover. Одному из владельцев пришлось потратить на ремонт 23 890 фунтов стерлингов (29 178 долларов).

На втором месте рейтинга оказалось обслуживание Mercedes-Benz — чуть более 23 тысячи фунтов (28 500 долларов).

Тройку лидеров замыкает немецкий BMW, на ремонт которого ушло около 20 000 фунтов (24 700 долларов).

Однако следует отметить, что в 2023 году цены на ремонт и обслуживание возрастут, поэтому вышеупомянутые цены могут только увеличиваться.

В свою очередь владельцы Honda, Toyota и Hyundai отметили надежность своих авто. Они реже посещали сервисные центры по окончании заводской гарантии.

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uamotors По материалам:

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