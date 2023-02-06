Эксперты определили самые дорогие в ремонте автомобили — Finance.ua

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Эксперты определили самые дорогие в ремонте автомобили

Технологии&Авто
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Porsche признали производителем самых ненадежных автомобилей
Porsche признали производителем самых ненадежных автомобилей
Некоторые автомобили могут прослужить своим владельцам много лет без необходимости регулярного и дорогостоящего ремонта, однако существуют и такие машины, которые постоянно требуют обслуживания.
Рейтингом авто, ремонт которых влетит в копеечку, поделились специалисты британской компании Warrantywise. Они назвали модели, которые ломаются практически сразу по истечении срока гарантии.
В отчет британской компании, проанализировавшей данные о ремонте автомобилей в 2021 и 2022 годах, вошли более 120 тыс. машин с расширенной гарантией в Великобритании.
Основываясь на обращениях владельцев, эксперты оценили десятки автомобилей по 100-балльной шкале. Porsche оказался более ненадежным автопроизводителем с отметкой 35,1 балла. Самый дорогой ремонт стоил одному из владельцев 10785 фунтов стерлингов (13172 долларов).
Генеральный директор Warrantywise Лоуренс Виттакер рассказал, что владение премиальным автомобилем часто приводит к большим затратам. Все дело в том, что такие авто оснащаются продвинутой электроникой, которая впоследствии выходит из строя.

Рейтинг самых дорогих в ремонте автомобилей

  • Рекордсменом по расходам стал производитель внедорожников Land Rover. Одному из владельцев пришлось потратить на ремонт 23 890 фунтов стерлингов (29 178 долларов).
  • На втором месте рейтинга оказалось обслуживание Mercedes-Benz — чуть более 23 тысячи фунтов (28 500 долларов).
  • Тройку лидеров замыкает немецкий BMW, на ремонт которого ушло около 20 000 фунтов (24 700 долларов).
Однако следует отметить, что в 2023 году цены на ремонт и обслуживание возрастут, поэтому вышеупомянутые цены могут только увеличиваться.
В свою очередь владельцы Honda, Toyota и Hyundai отметили надежность своих авто. Они реже посещали сервисные центры по окончании заводской гарантии.
Чтобы не волноваться, что авто сломается в пути или не хватит бензина, советуем пользоваться картой технической помощи-Assistance. Эвакуация авто до СТО, аварийное открытие дверей, замена колеса — эти и другие услуги будут доступны для вас 24/7 — без выходных и в течение всего года.

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По материалам:
uamotors
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