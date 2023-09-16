В Украине растет спрос на авто из Китая — Finance.ua

В Украине растет спрос на авто из Китая Сегодня 05:30 — Личные финансы

В Украине растет спрос на авто из Китая

В августе 2023 года количество новых и подержанных импортных машин made in China пересекло отметку в тысячу штук, что оказалось самым большим показателем с начала полномасштабного вторжения.

Об этом пишут эксперты Института исследований авторынка.

В августе украинский автопарк пополнился на 1077 автомобилей с китайским VIN, что оказалось на 21,4% больше, чем в июле-2023 и вдвое больше, чем в августе-2022. С начала полномасштабного вторжения такой показатель оказался наибольшим. Интерес к таким машинам — как новым, так и подержанным, — растет.

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Всего с января по август включительно украинцы впервые зарегистрировали 7078 автомобилей, произведенных в Китае. Большинство из них (64,6%) были новыми, остальные 35,4% — подержанными.

При этом почти все машины были легковыми: 97,9% от общего количества за первые 8 месяцев 2023 года (6,9 тыс.). Грузовых было всего 144 шт. (2%) и 6 автобусов (0,1%). Интересно, что больше всего китайских грузовиков за последние 12 месяцев (47 шт.) зарегистрировали в декабре 2022 года.

Основная часть автомобилей из Китая оказалась электрической: 79,1% (5,6 тыс.) за период с января по август 2023 года. Это количество растет: это на 12,7% больше, чем по итогам 2022 года.

Какие новые авто, изготовленные в Китае, самые популярные

Лидером новых автомобилей из Китая в январе-августе 2023 года стал Volkswagen ID.4 (1392 шт.). Эти автомобили производятся в Фошане (завод FAW-Volkswagen, под названием ID.4 Crozz) и Аньтине (завод SAIC Volkswagen, под названием ID.4 X).

На втором месте разместилась китайская Honda M-NV (548 шт.), которую производят на заводе Dongfeng Honda под названием Ciimo M-NV. Обе модели официально в Украину не поставляют, то есть это почти полностью так называемый «серый» импорт.

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Третье место заняла модель Chery Tiggo 4, присутствующая в Украине официально (339 шт.). Четвертое место занял Volkswawgen ID.6 (275 шт.), производимый для китайского рынка на заводе FAW-Volkswagen (под маркой ID.6 Crozz), и на SAIC-Volkswagen (модель ID.6 X).

Замыкает первую пятерку Chery Tiggo 2 (201 шт.), поставляемый в Украину официально.

Volkswagen ID.4 — 1392 шт. Honda M-NV — 548 шт. Chery Tiggo 4 — 339 шт. Volkswagen ID.6 — 275 шт. Chery Tiggo 2 — 201 шт. MG HS — 152 шт. Honda e: NS1 — 137 шт. Chery Jetour X70 — 123 шт. Haval H6 — 115 шт. Volkswagen ID.3 — 94 шт.

Какие китайские автомобили с пробегом привозят

Средний возраст подержанных китайских автомобилей, впервые регистрировавшихся в Украине в январе-августе 2023 года, составил 1,7 года. Интересно, что этот показатель ежегодно уменьшается. Так, по итогам 2022 года он составлял 1,9 года, а в 2021 — 3,9 года. То есть в большинстве украинцы интересуются если не новыми, то почти новыми китайскими авто в возрасте до 2 лет.

Самым популярным среди б/у автомобилей из Китая оказался также Volkswagen ID.4. Таких с начала года привезли около тысячи.

Второе место, как и в перечне новых китайских авто, заняла Honda M-NV (444 шт.). На третьей строчке разместился Volkswawgen ID.6 (178 шт.), а четвертое место заняла Tesla Model Y (94 шт.), производимая на заводе в Шанхае.

Замыкает первую пятерку Honda e: NS1 (64 шт.), которую производят на совместном японско-китайском заводе Dongfeng Honda.

Volkswagen ID.4 — 947 шт. Honda M-NV — 444 шт. Volkswagen ID.6 — 178 шт. Tesla Model Y — 94 шт. Honda e: NS1 — 64 шт. Buick Envision — 55 шт. Weltmeister EX5 — 53 шт. Tesla Model 3 — 49 шт. BYD Song Plus — 42 шт. Toyota bZ4X — 41 шт.

Інститут досліджень авторинку По материалам:

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