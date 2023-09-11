Избежать штрафов: шерингом авто в «Дія» воспользовались более 200 тысяч раз — Finance.ua

Избежать штрафов: шерингом авто в «Дія» воспользовались более 200 тысяч раз Сегодня 11:13 — Технологии&Авто

Передача права на использование автомобиля или мотоцикла пользуется спросом среди водителей. С момента запуска услуги шеринга авто в приложении «Дія» новым функционалом программы воспользовались более 200 тысяч раз.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

За нарушение правил дорожного движения должен отвечать человек, находящийся за рулем, а не владелец транспортного средства. Чтобы самому не платить штрафы в случае нарушения ПДД, водители пользуются опцией назначения надлежащего пользователя.

Как выполнить шеринг авто в «Дія»

Эта услуга легкая в использовании и осуществляется в несколько кликов. Для этого в приложении «Дія» должны отображаться паспорт и водительское удостоверение соответствующей категории того лица, которое хочет стать надлежащим пользователем. А для владельца — свидетельство о регистрации транспортного средства.

Также водители могут назначить надлежащего пользователя в любом удобном для себя сервисном центре МВД или онлайн через электронный кабинет водителя.

После серии авто у нового пользователя в «Дія» отобразится свидетельство о регистрации транспортного средства. После этого он сможет управлять этим транспортным средством. Также обе стороны могут онлайн отменить шеринг авто. Это можно сделать через программу или электронный кабинет водителя.

Как работает Дія.Підпис, и для чего он нужен

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