Автомобили с каким типом топлива выбирают украинцы: итоги августа — Finance.ua

Автомобили с каким типом топлива выбирают украинцы: итоги августа
В Украине за август купили 5,8 тысячи новых автомобилей. Большую часть из них составили модели с традиционными двигателями внутреннего сгорания.
Об этом рассказали в ассоциации «Укравтопром».
В августе доля автомобилей с ДВС составила 68%. Это на 2% меньше, чем в июле.
Наибольшим спросом пользуются модели с бензиновыми двигателями. В августе их доля составляла 42%, что на 3% меньше, чем в прошлом месяце.
Автомобили с дизельными двигателями заняли 26% рынка. Гибридные авто стали популярнее. В августе доля таких моделей составила 19%.
Кроме этого, в Украине в августе на 1% выросли продажи электромобилей. Они охватили 12% рынка новых автомобилей.
Модели с ГБО заняли меньшую долю. Они заняли всего 1% рынка новых авто.
Автомобили с каким типом топлива выбирали украинцы в августе:
- бензиновые автомобили — 42%;
- дизельные автомобили — 26%;
- гибридные авто — 19%;
- электромобили — 12%;
- авто с ГБО — 1%.
Самые популярные модели по типу топлива:
- бензиновые авто — Toyota Corolla;
- дизельные автомобили — Renault Duster;
- гибридные авто — Toyota RAV4;
- электромобили — Volkswagen ID.4;
- авто с ГБО — Hyundai Tucson.
Где бы вы ни находились, не забывайте заботиться о своей безопасности во время путешествий на авто. На Finance.ua мы помогаем людям оформлять Зеленую карту быстро и удобно. Все, что вам нужно — доступ в интернет.
Оформить Зеленую карту онлайн 🚗
Поделиться новостью