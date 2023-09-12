Автомобили с каким типом топлива выбирают украинцы: итоги августа — Finance.ua
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Автомобили с каким типом топлива выбирают украинцы: итоги августа

Технологии&Авто
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Автомобили с каким типом топлива выбирают украинцы: итоги августа
Автомобили с каким типом топлива выбирают украинцы: итоги августа
В Украине за август купили 5,8 тысячи новых автомобилей. Большую часть из них составили модели с традиционными двигателями внутреннего сгорания.
Об этом рассказали в ассоциации «Укравтопром».
В августе доля автомобилей с ДВС составила 68%. Это на 2% меньше, чем в июле.
Наибольшим спросом пользуются модели с бензиновыми двигателями. В августе их доля составляла 42%, что на 3% меньше, чем в прошлом месяце.
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Автомобили с дизельными двигателями заняли 26% рынка. Гибридные авто стали популярнее. В августе доля таких моделей составила 19%.
Кроме этого, в Украине в августе на 1% выросли продажи электромобилей. Они охватили 12% рынка новых автомобилей.
Модели с ГБО заняли меньшую долю. Они заняли всего 1% рынка новых авто.

Автомобили с каким типом топлива выбирали украинцы в августе:

  • бензиновые автомобили — 42%;
  • дизельные автомобили — 26%;
  • гибридные авто — 19%;
  • электромобили — 12%;
  • авто с ГБО — 1%.

Самые популярные модели по типу топлива:

  • бензиновые авто — Toyota Corolla;
  • дизельные автомобили — Renault Duster;
  • гибридные авто — Toyota RAV4;
  • электромобили — Volkswagen ID.4;
  • авто с ГБО — Hyundai Tucson.
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По материалам:
Finance.ua
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