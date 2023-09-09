Какой автомобиль можно купить за 3000 долларов: топ-5 моделей — Finance.ua

Какой автомобиль можно купить за 3000 долларов: топ-5 моделей Сегодня 06:39 — Технологии&Авто

В Украине достаточно большой рынок автомобилей с пробегом, поэтому подобрать машину по своему вкусу несложно.

Если бюджет ограничен отметкой в ​​$3000, придется выбирать из моделей старшего поколения, преимущественно из тех, которые были выпущены более 20 лет назад. Портал OLX собрал лучшие автомобили с ценником до 3 тысяч «зеленых».

Honda Civic

Речь идет об автомобилях пятого и шестого поколения, которые выпускались с 1991 по 2000 год с типом кузова седан, хэтчбек, купе и универсал. В зависимости от модели, в таком авто может быть двигатель объемом от 1,3 до 2,0 литров и мощностью от 75 до 169 лошадиных сил. Главными преимуществами Honda Civic являются надежность, хорошая управляемость и небольшой расход топлива.

BMW E34

Это надежная и мощная машина. Это могут быть 518i, 520i и 525i, которые производились с 1987 по 1996 год с типом кузова седан и универсал, мощностью до 192 л.с. Несмотря на возраст, ими до сих пор удобно управлять, у них просторный комфортный салон. Однако следует учитывать, что запчасти и обслуживание машин BMW стоит немалых денег.

Mercedes Benz W124

Третье поколение автомобилей E-Class выпускалось с 1984 по 1997 год. Автомобили доступны с кузовами седан, универсал и купе. В зависимости от модели машина может иметь бензиновый или дизельный двигатель объемом от 2 до 3 л мощностью от 72 до 190 лошадиных сил. Все модификации Mercedes-Benz W124 известны своей надежностью и удобством. Среди недостатков — недешевое обслуживание.

Daewoo Lanos

Имея 3000 долларов, можно приобрести почти идеальный Ланос с работающим кондиционером, гидроусилителем руля, стеклоподъемниками и ГБО. Без последнего этот автомобиль будет не совсем рентабельным, поскольку потребляет более 10 литров бензина в городском режиме вождения. Сильная сторона модели — простота и дешевизна обслуживания.

Volkswagen Golf

Также можно рассмотреть Volkswagen Golf до 2000 года выпуска. Оптимальным вариантом станет модель третьего или четвертого поколения. Гольф может комплектоваться бензиновыми и дизельными двигателями разной мощности. Модель отличается сдержанным дизайном, практичностью (особенно в кузове «универсал») и надежностью.

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