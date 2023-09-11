Цены на подержанные автомобили в ЕС остаются стабильными — Finance.ua

Цены на подержанные автомобили в ЕС остаются стабильными Сегодня 20:08 — Технологии&Авто

Цены на подержанные автомобили в ЕС остаются стабильными

В августе 2023 года оптовые цены на подержанные автомобили в Европе остаются стабильными, свидетельствует ценовой индекс AUTO1 Group. По сравнению с июнем цены стали меньше на 0,5%: 147,4 против 148,2. Об этом рассказали в Институте исследований авторынка.

Самыми дорогими авто с пробегом в Европе были год назад — в июле 2022 года. Тогда индекс цен AUTO1 Group был рекордно высоким за все время мониторинга, на уровне 171,6. В августе 2023 года цены на подержанные автомобили оказались самыми низкими за последние 12 месяцев, на 13,6% ниже по сравнению с июлем-2022, однако все еще на 25,5% выше, чем до начала пандемии COVID-19, в июле 2019 года.

В целом данные AUTO1 Group Price Index демонстрируют, что средние цены на автомобили с пробегом в Европе стабилизировались и существенно не меняются с начала года уже восемь месяцев. Если сравнивать январь и июль, то они снизились на 1,3%.

Ценовой индекс AUTO1 Group показывает ежемесячное изменение цен на подержанные автомобили в Европе. Показатель разработан на основе базы данных компании, содержащей записи около 3,6 миллиона сделок купли-продажи авто. Таким образом, можно увидеть, как меняется средняя цена на машины. Отправной точкой является январь 2015 с базовым значением 100, с которым и происходят все дальнейшие сравнения.

Прогнозы для рынка подержанных авто

Как отмечается в отчете консалтинговой компании Bain & Company, стоимость европейского рынка подержанных автомобилей вырастет до 503 млрд евро в 2025 году по сравнению с 460 млрд евро в 2022 году. За последние семь лет этот рынок вырос почти на 60%.

«Спрос на подержанные автомобили порожден нехваткой новых моделей, которая длится уже несколько лет, в основном из-за сокращения производства. Согласно отчету Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), в 2022 году в ЕС произвели 10,8 миллиона легковых автомобилей, то есть на 24% меньше, чем до начала пандемии 2019 года», — говорится в сообщении.

В то же время, увеличение спроса на подержанные авто приводит к росту их цен. Так, с 2019 года средняя стоимость подержанного автомобиля в Евросоюзе выросла на 27% и в 2022 году составила 14 тысяч евро. По оценкам экспертов Bain&Company, в 2025 году она вырастет до 15 тысяч евро.

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Інститут досліджень авторинку По материалам:

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