В Украине растет количество ДТП с участием электросамокатов: как наказывают — Finance.ua

В Украине растет количество ДТП с участием электросамокатов: как наказывают Сегодня 21:03 — Личные финансы

В Украине растет количество ДТП с участием электросамокатов: как наказывают

По меньшей мере 130 дел из-за ДТП с участием электросамокатов рассматривалось в судах за последние 5 лет, по данным поисковика по судебному реестру «Бабуся». 34% из них попали на рассмотрение в 2023 году. За нарушение самокатчиков могут штрафовать от 340 грн до 17 000 грн и на год лишить водительского удостоверения.

Об этом пишет Опендатабот.

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111 административных и 22 уголовных дела из-за ДТП с электросамокатами найдены в судебном реестре по состоянию на август 2024 года.

Наибольшее количество ДТП с участием самокатчиков было зафиксировано в прошлом году: 36 административных и 10 уголовных дел. Впрочем, год к году таких производств только становится больше: в этом году уже открыто больше уголовных дел, чем за весь 2021 год. С начала текущего года в судах уже рассматривалось не менее 16 административных и 3 уголовных дела с участием самокатчиков.

Самые частые виды ДТП, когда в дорожном происшествии виновны именно водители самокатов, — это наезд на пешехода или повреждение имущества. По таким делам водители преимущественно отделываются уплатой штрафа в размере от 340 до 850 грн.

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В то же время увеличивается количество случаев, когда водителей самоката «ловят» за рулем в нетрезвом состоянии. Так, например, в прошлом году водитель арендованного самоката на тротуаре сбил женщину. Во время проверки у него обнаружили 0,9 промилле алкоголя — это примерно как после употребления 250 мл водки. Нарушителя оштрафовали на 17 тысяч грн и лишили водительского удостоверения на год.

Однако нарушителей не всегда можно полноценно привлечь к ответственности: водители могут не иметь водительского удостоверения и просто не знать ПДД. Так, например, курьер на электросамокате, спешивший по заказу с 0,33 промилле, в суде доказывал, что был трезв, а самокат не является транспортным средством. Впрочем, эти аргументы не помогли избежать штрафа в 17 тысяч гривен. Изъять водительские права, как того требует закон, не смогли — у нарушителя их никогда и не было.

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Наша редакция поинтересовалась, как бизнес по прокату самокатов реагирует на такую ​​статистику. В компаниях Bolt и Jet отметили, что закон не требует от самокатчиков наличия водительского удостоверения, однако по правилам их сервисов водитель должен быть совершеннолетним. Следует отметить, что документального подтверждения возраста сервисы не требуют: пользователи должны ввести дату рождения во время регистрации.

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В обеих компаниях отметили, что все поездки застрахованы на случай ущерба жизни или имуществу третьих лиц. В то же время в случае, если в ДТП попал несовершеннолетний, который во время регистрации накинул себе лет (как по делу, когда подросток в Киеве протаранил автомобиль), последствия этого автопроисшествия страховкой либо не покрываются вообще (Jet), либо, в зависимости от обстоятельств, сервис оставляет за собой право на окончательное решение (Bolt)

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