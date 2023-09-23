Водителей электросамокатов предупредили о штрафах в 17 тысяч гривен — Finance.ua
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Водителей электросамокатов предупредили о штрафах в 17 тысяч гривен

Технологии&Авто
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Водителей электросамокатов предупредили о штрафах в 17 тысяч гривен
Водителей электросамокатов предупредили о штрафах в 17 тысяч гривен
Полиция инициировала проверки водителей электросамокатов на наличие признаков опьянения, а уличенным в нарушениях грозит штраф в размере 17 тысяч гривен и лишение права управления всеми видами транспортных средств.
Об этом пишет «Дорожный адвокат», сообщил hyser.com.ua.
В недавних случаях лица, арендовавшие электросамокаты после вечеринки, были остановлены полицией, и впоследствии на них составили протоколы за управление в состоянии алкогольного опьянения. В таких случаях суды наложили штраф в размере 17 тысяч гривен и лишили водительских прав сроком на один год.
Поскольку многие граждане переходят на легкие электромобили, в том числе электросамокаты, электровелосипеды, одноколесные велосипеды, гироборды и т. д., очень важно соблюдать правила дорожного движения даже в ситуациях, когда правовая база четко не определена. В настоящее время регулировка электротранспорта остается неоднозначной, что позволяет полицейским использовать эту неопределенность, проводя тесты на трезвость водителей.
Эти тесты привели к положительным результатам на алкогольное или наркотическое опьянение, что привело к составлению протоколов и штрафов для протестированных. Кроме того, отказывающимся проходить обследование также выдаются протоколы. Суды часто выносят решения в пользу обвинения, что приводит к большим штрафам и дисквалификации.
Пользователям электромобилей важно понимать, что они считаются участниками дорожного движения и должны соблюдать правила дорожного движения. Вождение автомобиля в состоянии алкогольного или наркотического опьянения создает значительные юридические риски и риски безопасности даже в ситуациях, когда правовая база четко не определена.
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По материалам:
Finance.ua
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