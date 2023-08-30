В Украине появились первые дела против самокатчиков — Finance.ua

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В Украине появились первые дела против самокатчиков

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В Украине появились первые дела против самокатчиков
В Украине появились первые дела против самокатчиков
В Украине начали осуждать самокатчиков за нарушение ПДД. За последние годы привлечены к уголовной ответственности 4 водителя электросамокатов, в основном за травмирование пешеходов.
Об этом свидетельствуют данные Опендатабот.
«За последние четыре года минимум четверо водителей электросамокатов были привлечены к уголовной ответственности за нарушение действующих на транспорте правил (ст. 291 УК Украины). Во всех случаях виновников аварий наказали штрафами или лишением свободы до 2 лет с „условным“ сроком», — сказано в сообщении.
Инфографика: Опендатабот
Инфографика: Опендатабот

За какие нарушения чаще всего привлекают к ответственности

Чаще всего «самокатчики» получали обвинительные приговоры за травмирование пешеходов.
Например, к 1 году условно был приговорен винничанин, который в апреле 2022 года на арендованном самокате травмировал женщину, которая переходила велосипедную дорожку и тротуар. Потерпевшая получила телесные повреждения средней тяжести, а виновнику ДТП присудили возместить женщине стоимость лечения (более 108 тысяч гривен) и более 50 тысяч грн морального ущерба. От более серьезных последствий нарушителя фактически спас его возраст — на момент аварии он еще был несовершеннолетним.
Однако такие случаи все еще остаются единичными — в основном ДТП с участием водителей самокатов квалифицируются как административные нарушения.
С помощью поисковика по судебному реестру Опендатабот обнаружил 76 таких дел. Чаще всего самокатчиков привлекают к ответственности за нарушение ПДД, что привело к повреждению транспортных средств и другого имущества (ст. 124 КУоАП). Этой статьей предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 850 гривен.
Инфографика: Опендатабот
Инфографика: Опендатабот

Справка Finance.ua:

  • изменениями в Закон Украины «Об автомобильном транспорте» пользователей электросамокатов, моноколес и других видов транспорта с электродвигателями официально признали водителями, приравняли их к другим участникам дорожного движения и обязали соблюдать ПДД;
  • так что с весны текущего года «самокатчики» должны двигаться как можно правее проезжей части, пользоваться светоотражающими элементами и пассивными средствами безопасности (шлемами) и т. д. При этом им было запрещено ездить по тротуарам и пешеходным дорожкам;
  • вместе с тем государство до сих пор официально не утвердило специальные правила дорожного движения для электросамокатов, хотя это и предполагалось при утверждении изменений в Закон Украины «Об автомобильном транспорте».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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