В Украине появились первые дела против самокатчиков — Finance.ua

В Украине появились первые дела против самокатчиков Сегодня 17:01 — Личные финансы

В Украине появились первые дела против самокатчиков

В Украине начали осуждать самокатчиков за нарушение ПДД. За последние годы привлечены к уголовной ответственности 4 водителя электросамокатов, в основном за травмирование пешеходов.

Об этом свидетельствуют данные Опендатабот.

«За последние четыре года минимум четверо водителей электросамокатов были привлечены к уголовной ответственности за нарушение действующих на транспорте правил (ст. 291 УК Украины). Во всех случаях виновников аварий наказали штрафами или лишением свободы до 2 лет с „условным“ сроком», — сказано в сообщении.

Инфографика: Опендатабот

За какие нарушения чаще всего привлекают к ответственности

Чаще всего «самокатчики» получали обвинительные приговоры за травмирование пешеходов.

Например, к 1 году условно был приговорен винничанин, который в апреле 2022 года на арендованном самокате травмировал женщину, которая переходила велосипедную дорожку и тротуар. Потерпевшая получила телесные повреждения средней тяжести, а виновнику ДТП присудили возместить женщине стоимость лечения (более 108 тысяч гривен) и более 50 тысяч грн морального ущерба. От более серьезных последствий нарушителя фактически спас его возраст — на момент аварии он еще был несовершеннолетним.

Однако такие случаи все еще остаются единичными — в основном ДТП с участием водителей самокатов квалифицируются как административные нарушения.

С помощью поисковика по судебному реестру Опендатабот обнаружил 76 таких дел. Чаще всего самокатчиков привлекают к ответственности за нарушение ПДД, что привело к повреждению транспортных средств и другого имущества (ст. 124 КУоАП). Этой статьей предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 850 гривен.

Инфографика: Опендатабот

Справка Finance.ua:

изменениями в Закон Украины «Об автомобильном транспорте» пользователей электросамокатов, моноколес и других видов транспорта с электродвигателями официально признали водителями, приравняли их к другим участникам дорожного движения и обязали соблюдать ПДД;

так что с весны текущего года «самокатчики» должны двигаться как можно правее проезжей части, пользоваться светоотражающими элементами и пассивными средствами безопасности (шлемами) и т. д. При этом им было запрещено ездить по тротуарам и пешеходным дорожкам;

вместе с тем государство до сих пор официально не утвердило специальные правила дорожного движения для электросамокатов, хотя это и предполагалось при утверждении изменений в Закон Украины «Об автомобильном транспорте».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.