Производитель спорткаров McLaren выпустил электросамокат (фото) — Finance.ua

Производитель спорткаров McLaren выпустил электросамокат (фото) 08.07.2024, 02:48 — Технологии&Авто

Производитель спорткаров McLaren выпустил электросамокат (фото)

Pure Electric и McLaren объединили усилия и представили коллекцию электросамокатов Pure x McLaren 2024 года.

Электросамокат Pure X McLaren стилизован под фирменный спорткар McLaren. Он снабжен электродвигателем до 710 Вт, максимальная скорость до 25 км/ч, заряда батареи хватит до 49 км.

Конструкция с легкой алюминиевой рамой выдерживает до 120 кг, собственный вес 16,2 кг.

Имеет 10-дюймовые бескамерные шины, боковые подставки для ног, складной руль и подставки.

Функции включают барабанную систему торможения, стабилизацию рулевого управления, круиз-контроль и защиту электроники IP65.

Цена в Великобритании — £899 ($1148). Первая партия электросамокатов уже распродана.

McLaren Automotive Limited — британский производитель спортивных автомобилей, являющийся частью McLaren Group, в которую также входят команда Формулы-1 и несколько технологических компаний. В 1989 году было создано подразделение McLaren Cars для производства «гражданских» спортивных автомобилей, основываясь на технологиях, разработанных для гоночных болидов Формулы-1.

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