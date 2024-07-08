Производитель спорткаров McLaren выпустил электросамокат (фото) — Finance.ua
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Производитель спорткаров McLaren выпустил электросамокат (фото)

Технологии&Авто
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Производитель спорткаров McLaren выпустил электросамокат (фото)
Производитель спорткаров McLaren выпустил электросамокат (фото)
Pure Electric и McLaren объединили усилия и представили коллекцию электросамокатов Pure x McLaren 2024 года.
Электросамокат Pure X McLaren стилизован под фирменный спорткар McLaren. Он снабжен электродвигателем до 710 Вт, максимальная скорость до 25 км/ч, заряда батареи хватит до 49 км.
Конструкция с легкой алюминиевой рамой выдерживает до 120 кг, собственный вес 16,2 кг.
Имеет 10-дюймовые бескамерные шины, боковые подставки для ног, складной руль и подставки.
Производитель спорткаров McLaren выпустил электросамокат (фото)
Функции включают барабанную систему торможения, стабилизацию рулевого управления, круиз-контроль и защиту электроники IP65.
Цена в Великобритании — £899 ($1148). Первая партия электросамокатов уже распродана.
McLaren Automotive Limited — британский производитель спортивных автомобилей, являющийся частью McLaren Group, в которую также входят команда Формулы-1 и несколько технологических компаний. В 1989 году было создано подразделение McLaren Cars для производства «гражданских» спортивных автомобилей, основываясь на технологиях, разработанных для гоночных болидов Формулы-1.
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