В Украине продолжает восстанавливаться малый и средний бизнес — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине продолжает восстанавливаться малый и средний бизнес

Фондовый рынок
16
В Украине продолжает восстанавливаться малый и средний бизнес
В Украине продолжает восстанавливаться малый и средний бизнес, freepik.com
В Украине к концу 2023 года возобновилась деятельность 82% малых и средних предприятий, которые останавливали работу из-за российской агрессии.
Об этом свидетельствуют данные исследования программы развития ООН.
Читайте также
Как сообщают исследователи, за прошедший год почти 91% ММСП возобновили деятельность. Они были вынуждены приостановить работу в 2022 году из-за военных действий. К концу года их осталось чуть более 82%.
Кроме того, компании постепенно наращивают темпы довоенного уровня нагрузки мощностей — в среднем сейчас они используют их на 53,4%. По данным опроса, к концу 2024 года бизнесы преследуют цель нарастить показатель до 56%, а также — при наличии спроса — увеличить оборот на 50%.

В каких сферах наибольший и наименьший ущерб

В большинстве компаний заявили, что ущерб из-за российской агрессии составляет до 100 тыс. долларов. Наибольшее влияние — на строительную сферу и перерабатывающую промышленность, а наименьшее — на агропромышленный и телекоммуникационный секторы, а также сферу обслуживания.
Читайте также
В исследовании отмечено, что предприятия из восточных и южных регионов Украины понесли в 1,5 раза больший ущерб, чем на западе. Каждый второй предприниматель заявил, что его бизнес не выживет без помощи государства. Они убеждены, что займы, программы трудоустройства, снижение налогов и гранты стали решающими для выживания.
ММСП имеет сдержанный оптимизм по прогнозам на 2024 год. Опрошенные предприниматели назвали главные риски, которые будут влиять на коммерческую деятельность в текущем году:
  • непредсказуемая ситуация;
  • низкий спрос;
  • дефицит рабочей силы.
Читайте также
Однако в планы компаний не входит дальнейшее сокращение персонала, что указывает на потенциал экономического восстановления.
Напомним, за время действия военного положения в Украине выдано 46 240 доступных кредитов на общую сумму 185,9 млрд грн (в том числе банками государственного сектора — 34 459 кредитов на 94,4 млрд грн).
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.