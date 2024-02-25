В Украине продолжает восстанавливаться малый и средний бизнес — Finance.ua

В Украине продолжает восстанавливаться малый и средний бизнес Сегодня 12:18 — Фондовый рынок

В Украине продолжает восстанавливаться малый и средний бизнес, freepik.com

В Украине к концу 2023 года возобновилась деятельность 82% малых и средних предприятий, которые останавливали работу из-за российской агрессии.

Об этом свидетельствуют данные исследования программы развития ООН.

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Как сообщают исследователи, за прошедший год почти 91% ММСП возобновили деятельность. Они были вынуждены приостановить работу в 2022 году из-за военных действий. К концу года их осталось чуть более 82%.

Кроме того, компании постепенно наращивают темпы довоенного уровня нагрузки мощностей — в среднем сейчас они используют их на 53,4%. По данным опроса, к концу 2024 года бизнесы преследуют цель нарастить показатель до 56%, а также — при наличии спроса — увеличить оборот на 50%.

В каких сферах наибольший и наименьший ущерб

В большинстве компаний заявили, что ущерб из-за российской агрессии составляет до 100 тыс. долларов. Наибольшее влияние — на строительную сферу и перерабатывающую промышленность, а наименьшее — на агропромышленный и телекоммуникационный секторы, а также сферу обслуживания.

В исследовании отмечено, что предприятия из восточных и южных регионов Украины понесли в 1,5 раза больший ущерб, чем на западе. Каждый второй предприниматель заявил, что его бизнес не выживет без помощи государства. Они убеждены, что займы, программы трудоустройства, снижение налогов и гранты стали решающими для выживания.

ММСП имеет сдержанный оптимизм по прогнозам на 2024 год. Опрошенные предприниматели назвали главные риски, которые будут влиять на коммерческую деятельность в текущем году:

непредсказуемая ситуация;

низкий спрос;

дефицит рабочей силы.

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Однако в планы компаний не входит дальнейшее сокращение персонала, что указывает на потенциал экономического восстановления.

Напомним, за время действия военного положения в Украине выдано 46 240 доступных кредитов на общую сумму 185,9 млрд грн (в том числе банками государственного сектора — 34 459 кредитов на 94,4 млрд грн).

Укрінформ По материалам:

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