В Украине приостановили деятельность более сотни продавцов автомобилей: причины
С начала года Главный сервисный центр МВД временно приостановил деятельность 106 торговых организаций, которые продают транспортные средства и их составные части. Решение было принято после проверок, в ходе которых выявили нарушения требований постановления КМУ № 1200.
Об этом сообщает Укравтопром.
Почему приостанавливали работу продавцов
Проверки установили ряд нарушений, которые могли повлиять на прозрачность продаж и безопасность покупателей.
Основные из них следующие:
- отсутствие вывески и информации о режиме работы, что создает риски для покупателей, не знающих, с кем заключают сделку;
- заключение договоров вне торгового помещения, что противоречит действующим требованиям;
- нарушение правил учета и документооборота, которые влияют на правильность оформления сделок и фиксацию операций.
Напомним, ранее в Главном сервисном центре МВД сообщили, что расчет за куплю-продажу автомобиля между продавцом и покупателем осуществляется исключительно по их договоренности, без участия сотрудников сервисного центра.
Договор купли-продажи транспортного средства заключается между двумя сторонами — продавцом и покупателем. Законодательство не предусматривает, что передача денег должна производиться в помещении сервисного центра МВД или при участии администратора. Следовательно, сервисный центр МВД и его работники не несут ответственности за проведение расчетов между сторонами и не участвуют в их осуществлении.
Перед тем как полностью наслаждаться новым автомобилем после его покупки, нужно выполнить несколько формальностей. Одна из них — уплата налогов во время первой государственной регистрации автомобиля. При первой государственной регистрации легкового автомобиля в Украине владелец платит сбор на государственное пенсионное страхование.
