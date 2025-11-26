В Украине приостановили деятельность более сотни продавцов автомобилей: причины Сегодня 15:05

В Украине приостановили деятельность более сотни продавцов автомобилей: причины

С начала года Главный сервисный центр МВД временно приостановил деятельность 106 торговых организаций, которые продают транспортные средства и их составные части. Решение было принято после проверок, в ходе которых выявили нарушения требований постановления КМУ № 1200.

Об этом сообщает Укравтопром.

Почему приостанавливали работу продавцов

Проверки установили ряд нарушений, которые могли повлиять на прозрачность продаж и безопасность покупателей.

Основные из них следующие:

отсутствие вывески и информации о режиме работы, что создает риски для покупателей, не знающих, с кем заключают сделку;

заключение договоров вне торгового помещения, что противоречит действующим требованиям;

нарушение правил учета и документооборота, которые влияют на правильность оформления сделок и фиксацию операций.

Напомним, ранее в Главном сервисном центре МВД сообщили , что расчет за куплю-продажу автомобиля между продавцом и покупателем осуществляется исключительно по их договоренности, без участия сотрудников сервисного центра.

Договор купли-продажи транспортного средства заключается между двумя сторонами — продавцом и покупателем. Законодательство не предусматривает, что передача денег должна производиться в помещении сервисного центра МВД или при участии администратора. Следовательно, сервисный центр МВД и его работники не несут ответственности за проведение расчетов между сторонами и не участвуют в их осуществлении.

Перед тем как полностью наслаждаться новым автомобилем после его покупки, нужно выполнить несколько формальностей . Одна из них — уплата налогов во время первой государственной регистрации автомобиля. При первой государственной регистрации легкового автомобиля в Украине владелец платит сбор на государственное пенсионное страхование.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.