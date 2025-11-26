Когда ЕС согласует план финансирования Украины Сегодня 16:23

Евросоюз может уже в декабре завершить работу над планом финансирования Украины в будущем.

Об этом заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, сообщает The Telegraph

Валтонен сделала такой прогноз после видеоконференции с министрами иностранных дел стран ЕС.

Более подробных подробностей глава МИД Финляндии не раскрыла.

«Репарационный кредит» для Украины

Напомним, изначально Еврокомиссия предложила предоставить Украине так называемый «репарационный кредит» за счет замороженных российских активов.

Для того чтобы такая инициатива вступила в силу, ее должны поддержать все 27 стран-членов Евросоюза.

Пока что против выступает Бельгия, где хранится наибольшая часть замороженных активов рф.

В Брюсселе опасаются, что страну заставят вернуть средства россии в случае, если юристы Кремля обжалуют идею использования замороженных активов рф для помощи Украине. Чиновники Еврокомиссии пытаются убедить Бельгию согласиться на «репарационный кредит», но пока ситуация не меняется.

Сегодня, 26 ноября, стало известно, что Еврокомиссия работает над альтернативными вариантами финансирования Украины в случае, если «репарационный кредит» согласовать не удастся.

В частности, ЕК рассматривает «переходный» кредит, который будет профинансирован за счет займов ЕС.

При этом в случае с долгосрочной помощью единственным вариантом остается «репарационный кредит».

Украине крайне необходима финпомощь со стороны западных союзников, поскольку дефицит украинского бюджета оценивается примерно в 60 млрд долларов.

