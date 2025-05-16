В Украине презентовали инновационные электромобили (фото) — Finance.ua
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В Украине презентовали инновационные электромобили (фото)

Технологии&Авто
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В Украине презентовали инновационные электромобили (фото)
В Украине презентовали инновационные электромобили (фото)
На выставке Com Auto Trans 2025 показали новейшие электрические фургоны Maxus, два из которых впервые представлены на отечественном рынке. Это компактная модель для городской логистики — eDeliver 5 и универсальный фургон с расширенными возможностями — eDeliver 7.
Кроме большой емкости, грузоподъемности и немалого запаса хода, эти машины отличает один из лучших в классе уровень безопасности, что подтверждено высокими оценками Euro NCAP.
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Модель e-Deliver 5 — это первый автомобиль Maxus, основанный на новейшей платформе MILA (Modular Intelligent Lightweight Architecture — модульная интеллектуальная легкая архитектура). Она устанавливает новые стандарты эффективности, оптимизированного энергопотребления и малого веса. В то же время полезная нагрузка достигает 1190 кг.
При габаритной длине 4800 мм машина имеет диаметр разворота 11,5 м. Машина предлагается со стандартной или удлиненной колесной базой — 3100 или 3450 мм. Полезный объем грузового отсека составляет 6,6 и 7,6 м куб. Погрузка-разгрузка облегчают сдвижные двери с обеих сторон, а также задние распашные двери. eDELIVER 5 можно использовать для буксировки прицепов весом до 1500 кг.
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Электродвигатель с пиковой мощностью 120 кВт и максимальным крутящим моментом 240 Нм питают аккумуляторные батареи емкостью 64 кВт.ч. Запас хода (WLPT) в комбинированном режиме составляет 335 км, а в городском — 489 км. Максимальная скорость — 120 км/ч. Бортовая зарядка на 11 кВт обеспечивает наполнение батарей от 5 до 100% за 7,5 часов. А при использовании станции с постоянным током 70 кВт зарядить аккумуляторы с 10 до 80% емкости можно всего за 42 минуты. Стандартный интерфейс e-PTO (Power Take-Off) позволяет работать со вспомогательными устройствами и инструментами максимальной мощностью 5 кВт.
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Модель получила от Euro NCAP самую высокую, «платиновую» оценку — Platinum Ratings 2024. Эффективность систем помощи водителю составила 82%, что превышает Общие требования безопасности GSR2, вступившие в страны ЕС с 1 июля 2024 года. Автомобиль стандартно комплектуется адаптивным круиз-контролем град., парк-троником, динамическим определителем знаков ограничения скорости.
По материалам:
Автотема
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