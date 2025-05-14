В каких областях украинцы чаще всего выбирают электрокары: названы региональные бестселлеры — Finance.ua

В каких областях украинцы чаще всего выбирают электрокары: названы региональные бестселлеры Сегодня 21:03 — Технологии&Авто

В каких областях украинцы чаще всего выбирают электрокары: названы региональные бестселлеры

В апреле украинский автопарк пополнили около 5,8 тыс. авто на электротяге (BEV). Львовщина и Киев стали лидерами по регистрациям электромобилей.

Об этом свидетельствует статистика «Укравтопрома».

Наибольшие показатели по регистрациям этих авто продемонстрировали:

Львовская область — 828 ед. (93% б/у); город Киев — 677 ед. (69% б/у); Днепропетровская обл. — 486 ед. Киевская обл. — 475 ед. (79% б/у); Ровенская обл. — 351 ед (94% б/у).

Среди новых автомобилей самым популярным электромобилем на рынках Львовщины, Киева и Киевской области стал BYD Song Plus EV.

В Днепропетровской обл. чаще выбирали Volkswagen ID. Unyx, а в Ровенской — Weltmeister EX5.

В сегменте ввезенных из-за границы подержанных авто:

Tesla Model Y — в г. Киеве и области и на Днепропетровщине;

Tesla Model 3 — во Львовской обл.;

Hyundai Kona Electric — в Ровенской обл.

Справка Finance.ua:

британское издание WhatCar определило ТОП-10 лучших подержанных электромобилей. По мнению экспертов, в тройку лидеров вошли: Kia e-Niro, Skoda Enyaq и Tesla Model 3;

Также обращаем внимание, что в Украине действуют налоговые преференции для покупателей электромобилей. На сегодняшний день растаможка электромобилей освобождена от следующих платежей:

— налог на добавленную стоимость (НДС) — экономия 20% от стоимости авто;

— пошлина (10%) — дополнительная — скидка, что делает импорт более выгодным.

подробнее о том, сколько «служит» электромобиль и выгодно ли его содержание, читайте в статье по ссылке.

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