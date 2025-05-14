В каких областях украинцы чаще всего выбирают электрокары: названы региональные бестселлеры — Finance.ua
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В каких областях украинцы чаще всего выбирают электрокары: названы региональные бестселлеры

Технологии&Авто
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В каких областях украинцы чаще всего выбирают электрокары: названы региональные бестселлеры
В каких областях украинцы чаще всего выбирают электрокары: названы региональные бестселлеры
В апреле украинский автопарк пополнили около 5,8 тыс. авто на электротяге (BEV). Львовщина и Киев стали лидерами по регистрациям электромобилей.
Об этом свидетельствует статистика «Укравтопрома».
Наибольшие показатели по регистрациям этих авто продемонстрировали:
  1. Львовская область — 828 ед. (93% б/у);
  2. город Киев — 677 ед. (69% б/у);
  3. Днепропетровская обл. — 486 ед.
  4. Киевская обл. — 475 ед. (79% б/у);
  5. Ровенская обл. — 351 ед (94% б/у).
Среди новых автомобилей самым популярным электромобилем на рынках Львовщины, Киева и Киевской области стал BYD Song Plus EV.
В Днепропетровской обл. чаще выбирали Volkswagen ID. Unyx, а в Ровенской — Weltmeister EX5.
В сегменте ввезенных из-за границы подержанных авто:
  • Tesla Model Y — в г. Киеве и области и на Днепропетровщине;
  • Tesla Model 3 — во Львовской обл.;
  • Hyundai Kona Electric — в Ровенской обл.

Справка Finance.ua:

  • британское издание WhatCar определило ТОП-10 лучших подержанных электромобилей. По мнению экспертов, в тройку лидеров вошли: Kia e-Niro, Skoda Enyaq и Tesla Model 3;
  • Также обращаем внимание, что в Украине действуют налоговые преференции для покупателей электромобилей. На сегодняшний день растаможка электромобилей освобождена от следующих платежей:
— налог на добавленную стоимость (НДС) — экономия 20% от стоимости авто;
— пошлина (10%) — дополнительная — скидка, что делает импорт более выгодным.
  • подробнее о том, сколько «служит» электромобиль и выгодно ли его содержание, читайте в статье по ссылке.
Большие возможности приходят не в спокойные времена, а в моменты нестабильности. Те, кто умеет видеть перспективу там, где другие видят риски, всегда на шаг впереди. Мир меняется — не время колебаться. Invest Talk Summit — конференция для тех, кто выбирает действовать, а не ждать. 24 мая, Киев. Оффлайн/Онлайн
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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