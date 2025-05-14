Что покрывает и не покрывает автогражданка — Finance.ua

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Что покрывает и не покрывает автогражданка

Технологии&Авто
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Что покрывает и не покрывает автогражданка
Что покрывает и не покрывает автогражданка
Автогражданка обеспечивает финансовое покрытие ущерба, причиненного чужому имуществу — в частности, оплачивает ремонт или компенсирует рыночную стоимость вещей, которые были испорчены или уничтожены в результате аварии.

Автогражданка (ОСАГО)

Также полис предусматривает выплаты в случае ущерба здоровью или жизни других участников дорожного движения, включая расходы на лечение, реабилитацию или материальную помощь семьям погибших.
Есть ряд ситуаций, не входящих в сферу ответственности автогражданки:
  • Умышленное нарушение правил. Если авария стала следствием сознательных действий водителя, страховая компания может отказать в возмещении ущерба.
  • Управление в нетрезвом состоянии.
  • Отсутствие обязательных документов. Если водитель не имел при себе прав или документов на авто, это может стать причиной отказа в выплате компенсации.
  • Опасная скорость. Превышение скоростного режима стало причиной более трети аварий с потерпевшими — 38,5%. Если доказано, что водитель превысил допустимые пределы, страховая компания имеет право не возмещать убытки.
  • ремонт машины виновника ДТП;
  • Угон авто;
  • Взлом и хищение имущества из авто;
  • Ущерб от аварий, вызванных природными или техногенными катастрофами.
Читайте больше деталей в нашей статье:

Автогражданка для новичков: это стоит знать, когда страхуете первую машину

По материалам:
Finance.ua
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