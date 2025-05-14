Что покрывает и не покрывает автогражданка — Finance.ua

Что покрывает и не покрывает автогражданка Сегодня 08:33 — Технологии&Авто

Что покрывает и не покрывает автогражданка

Автогражданка обеспечивает финансовое покрытие ущерба, причиненного чужому имуществу — в частности, оплачивает ремонт или компенсирует рыночную стоимость вещей, которые были испорчены или уничтожены в результате аварии.

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Также полис предусматривает выплаты в случае ущерба здоровью или жизни других участников дорожного движения, включая расходы на лечение, реабилитацию или материальную помощь семьям погибших.

Есть ряд ситуаций, не входящих в сферу ответственности автогражданки:

Умышленное нарушение правил. Если авария стала следствием сознательных действий водителя, страховая компания может отказать в возмещении ущерба.

Управление в нетрезвом состоянии.

Отсутствие обязательных документов. Если водитель не имел при себе прав или документов на авто, это может стать причиной отказа в выплате компенсации.

Опасная скорость. Превышение скоростного режима стало причиной более трети аварий с потерпевшими — 38,5%. Если доказано, что водитель превысил допустимые пределы, страховая компания имеет право не возмещать убытки.

ремонт машины виновника ДТП;

Угон авто;

Взлом и хищение имущества из авто;

Ущерб от аварий, вызванных природными или техногенными катастрофами.

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