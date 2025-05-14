Audi выпустила стильный спортивный электрокар с запасом хода более 600 км (фото) — Finance.ua

Audi выпустила стильный спортивный электрокар с запасом хода более 600 км (фото) Сегодня 23:07 — Технологии&Авто

Audi выпустила стильный спортивный электрокар с запасом хода более 600 км (фото)

Новый Audi e-tron GT получил базовую модификацию quattro. Мощный электрокар заметно подешевел, а его запас хода существенно вырос.

О самом доступном электромобиле Audi e-tron GT рассказали на сайте немецкого автопроизводителя.

Полноприводный седан Audi e-tron GT quattro отличается от других версий модели более скромной силовой установкой. Впрочем, она остается мощной: развивает 503 л. с. в стандартном режиме и 585 л. с. на пике при активации функции Launch control. Разгон до сотни занимает 4 с.

Аккумуляторная батарея емкостью 105 кВт∙ч осталась без изменений, однако поскольку новый Audi e-tron GT quattro менее мощный и легче на 30 кг, то запас хода вырос до 622 км. Пополнить его на 285 км можно всего в 10 мин, если избрать быструю зарядку мощностью 320 кВт.

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Электромобиль Audi e-tron GT quattro отличается внешне от других моделей только декором и другими 20-дюймовыми дисками. Салон также не претерпел изменений — там установлены 12,3-дюймовая виртуальная приборная панель и 10,1-дюймовый тачскрин.

Базовая комплектация Audi e-tron GT включает в себя панорамную крышу, акустику с 10 динамиками, обогрев руля, спортивные кресла с электроприводом и подогревом. Цена Audi e-tron GT quattro стартует со 108 900 евро.

Фокус По материалам:

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