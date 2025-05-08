Audi представила обновленные гибриды A6 и A6 Avant — Finance.ua

Audi представила обновленные гибриды A6 и A6 Avant Сегодня 23:52 — Фондовый рынок

Audi представила обновленные гибриды A6 и A6 Avant

Audi выпустила обновленные гибриды A6 и A6 Avant, которые могут проехать на электротяге до 111 км.

Обе модели получили тот же 2-литровый турбомотор, но с разной мощностью гибридной установки. Базовая версия разгоняется до 100 км/ч за 6 секунд, а более мощная — за 5,3 секунды. Можно настроить уровень рекуперации торможения прямо с руля.

Зарядка теперь занимает всего 2,5 часа благодаря новому устройству на 11 кВт. При необходимости можно даже подзарядить батарею от бензинового двигателя во время движения.

MMR По материалам:

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