В Украине подорожали овощи борщевого набора — Finance.ua
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В Украине подорожали овощи борщевого набора

Аграрный рынок
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В Украине подорожали овощи борщевого набора
В Украине подорожали овощи борщевого набора
За последний год больше всего выросли цены на овощи борщового набора, тогда как гречка и яйца подешевели. В сентябре инфляция достигла 8,6% в годовом исчислении и продолжает ускоряться.
Об этом сообщает глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев со ссылкой на данные Госстата.
Однако динамика изменения цен по отдельным группам товаров и услуг остается разнонаправленной.
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Гетманцев отмечает, что среди подорожавших за последний год топ-позиций в основном овощи борщевого набора. В то время как больше всего подешевели — гречка, просо, яйца.

Топ-10 подешевевших товаров/услуг:

  • гречка (-28,1%);
  • пшено (-21,2%);
  • яйца (-20,2%);
  • свинина (-10,3%);
  • сахар (-4,9%);
  • сало (-3,6%);
  • водка (-2,6%);
  • дизельное топливо (-1,4%);
  • масло подсолнечное (-1,3%);
  • птица (тушка) (-0,6%)

Топ — 10 подорожавших товаров/ услуг

  • капуста (+208,8%);
  • картофель (+88,8%);
  • морковь (+51%);
  • свекла (+38,6%);
  • масло сливочное (+24,9%);
  • газ сжиженный (+24,4%);
  • жаропонижающие/обезболивающие (отечественные) (+22,8%);
  • лук (21,2%);
  • яблоки (+20,4%);
  • страхование авто (+20,3%)
В целом из 54 позиций, которые мониторит Госстат, 44 выросли в цене за последний год.

Что влияет на цены

Факторы влияния на цены разные. Весомым про-инфляционным фактором остается рост затрат на энергопотребление и оплату труда.
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В то же время по с. г культурам многое зависит от урожая, мощностей для хранения, качества посевного материала, возможностей для экспорта и др. факторов, которые могут играть как в плюс, так и в минус росту цен.
Напомним, в августе потребительские цены выросли на 0,6% к июльскому показателю, с начала года уровень инфляции ускорился до 4,9%, в годовом исчислении — до 7,5%.

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По материалам:
Finance.ua
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