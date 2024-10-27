В Украине подорожали овощи борщевого набора — Finance.ua

В Украине подорожали овощи борщевого набора Сегодня 20:11 — Аграрный рынок

В Украине подорожали овощи борщевого набора

За последний год больше всего выросли цены на овощи борщового набора, тогда как гречка и яйца подешевели. В сентябре инфляция достигла 8,6% в годовом исчислении и продолжает ускоряться.

Об этом сообщает глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев со ссылкой на данные Госстата.

Однако динамика изменения цен по отдельным группам товаров и услуг остается разнонаправленной.

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Гетманцев отмечает, что среди подорожавших за последний год топ-позиций в основном овощи борщевого набора. В то время как больше всего подешевели — гречка, просо, яйца.

Топ-10 подешевевших товаров/услуг:

гречка (-28,1%);

пшено (-21,2%);

яйца (-20,2%);



свинина (-10,3%);



сахар (-4,9%);



сало (-3,6%);



водка (-2,6%);



дизельное топливо (-1,4%);

масло подсолнечное (-1,3%);

птица (тушка) (-0,6%)



Топ — 10 подорожавших товаров/ услуг

капуста (+208,8%);

картофель (+88,8%);

морковь (+51%);

свекла (+38,6%);

масло сливочное (+24,9%);

газ сжиженный (+24,4%);

жаропонижающие/обезболивающие (отечественные) (+22,8%);

лук (21,2%);

яблоки (+20,4%);

страхование авто (+20,3%)

В целом из 54 позиций, которые мониторит Госстат, 44 выросли в цене за последний год.

Что влияет на цены

Факторы влияния на цены разные. Весомым про-инфляционным фактором остается рост затрат на энергопотребление и оплату труда.

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В то же время по с. г культурам многое зависит от урожая, мощностей для хранения, качества посевного материала, возможностей для экспорта и др. факторов, которые могут играть как в плюс, так и в минус росту цен.

Напомним, в августе потребительские цены выросли на 0,6% к июльскому показателю, с начала года уровень инфляции ускорился до 4,9%, в годовом исчислении — до 7,5%.

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