В Украине подорожали овощи борщевого набора — Finance.ua

В Украине подорожали овощи борщевого набора
За последний год больше всего выросли цены на овощи борщового набора, тогда как гречка и яйца подешевели. В сентябре инфляция достигла 8,6% в годовом исчислении и продолжает ускоряться.
Об этом сообщает глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев со ссылкой на данные Госстата.
Однако динамика изменения цен по отдельным группам товаров и услуг остается разнонаправленной.
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Гетманцев отмечает, что среди подорожавших за последний год топ-позиций в основном овощи борщевого набора. В то время как больше всего подешевели — гречка, просо, яйца.
Топ-10 подешевевших товаров/услуг:
- гречка (-28,1%);
- пшено (-21,2%);
- яйца (-20,2%);
- свинина (-10,3%);
- сахар (-4,9%);
- сало (-3,6%);
- водка (-2,6%);
- дизельное топливо (-1,4%);
- масло подсолнечное (-1,3%);
- птица (тушка) (-0,6%)
Топ — 10 подорожавших товаров/ услуг
- капуста (+208,8%);
- картофель (+88,8%);
- морковь (+51%);
- свекла (+38,6%);
- масло сливочное (+24,9%);
- газ сжиженный (+24,4%);
- жаропонижающие/обезболивающие (отечественные) (+22,8%);
- лук (21,2%);
- яблоки (+20,4%);
- страхование авто (+20,3%)
В целом из 54 позиций, которые мониторит Госстат, 44 выросли в цене за последний год.
Что влияет на цены
Факторы влияния на цены разные. Весомым про-инфляционным фактором остается рост затрат на энергопотребление и оплату труда.
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В то же время по с. г культурам многое зависит от урожая, мощностей для хранения, качества посевного материала, возможностей для экспорта и др. факторов, которые могут играть как в плюс, так и в минус росту цен.
Напомним, в августе потребительские цены выросли на 0,6% к июльскому показателю, с начала года уровень инфляции ускорился до 4,9%, в годовом исчислении — до 7,5%.
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