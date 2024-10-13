Мировые цены на продукты в сентябре выросли рекордными темпами за последние полтора года — Finance.ua

Мировые цены на продукты в сентябре выросли рекордными темпами за последние полтора года Сегодня 22:12 — Мир

Мировые цены на продукты в сентябре выросли рекордными темпами за последние полтора года

Мировые цены на продовольственные товары в сентябре текущего года росли быстрее всего за 18 месяцев, и это касалось всех групп товаров.

Об этом пишет профильное издание bizagro со ссылкой на данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).

«Индекс продовольственных цен FAO, который отслеживает ежемесячные изменения международных цен на продовольственные товары во всем мире, в сентябре составил в среднем 124,4 пункта, что на 3% больше, чем в августе, и на 2,1% больше, чем годом ранее.», — отметили в организации.

Индекс ФАО цен на сахар показал в сентябре самый большой рост (+10,4%).

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Это связано с ухудшением перспектив урожая в Бразилии, а также опасениями, что решение Индии снять ограничения на использование сахарного тростника для производства этанола может повлиять на объемы экспорта сахара.

Выросли Индексы цен на зерновые (+3%), растительное масло (+4,6%), молочные продукты (+3,8%) и мясо (0,4%).

Дзеркало Тижня По материалам:

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