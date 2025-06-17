В Украине ослабевает спрос на жилье — отчет НБУ — Finance.ua
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В Украине ослабевает спрос на жилье — отчет НБУ

Недвижимость
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В Украине ослабевает спрос на жилье — отчет НБУ
В Украине ослабевает спрос на жилье — отчет НБУ
Число сделок по покупке жилья в Украине растет медленно. За IV квартал 2024 — I квартал 2025 года их стало всего лишь на 8% больше, чем за тот же период годом ранее.
Об этом говорится в отчете о финансовой стабильности Национального банка Украины.
Большинство операций касается продажи необлагаемого жилья, то есть такого, которое было в собственности более трех лет. Такие сделки чаще заключают из-за смены места жительства.
Преобладает покупка ветхого жилья: три из четырех квартир построены более 15 лет назад. Средняя площадь квартиры остается около 48 м², а дома — 70 м².

Спрос

Несмотря на рост доходов и положительные настроения среди потребителей, спрос на жилье остается слабым. Военные риски и всеобщая неопределенность сдерживают покупку. Эффект от внутренней миграции, ранее стимулировавший рынок, постепенно ослабевает.
В Украине ослабевает спрос на жилье — отчет НБУ

Ипотека

Доля сделок с ипотекой остается низкой на уровне 2−3%, что меньше, чем до войны. Наиболее активно кредитование в Киевской области (до 10%), в западных регионах и столице. Почти все ипотеки выдаются по государственной программе «єОселя». Впрочем, в первой половине 2025 года новых кредитов стало меньше на четверть по сравнению со вторым полугодием 2024-го.
В Украине ослабевает спрос на жилье — отчет НБУ

Новостройки

В 2024 году площадь сданного в эксплуатацию жилья выросла на треть, но в основном достраивали проекты, начатые еще до полномасштабного вторжения. Многие строят уже около четырех лет. Введенные площади все еще на 15% меньше, чем в 2021 году.
Новое жилье на продажу наиболее активно появляется в Киеве и на западе страны, новое строительство в большинстве своем стартует в западных регионах. Предложений хватает, но в основном это более просторные и более дорогие квартиры. Больше всего сделок заключают относительно более дешевых и меньших по площади вариантов.

Цены на жилье

Хотя в объявлениях цены выросли, реальные сделки этого не подтверждают. Стоимость жилья на вторичном рынке почти не изменилась. Сдерживают цены и замедление роста себестоимости строительства и укрепление гривны к доллару, в котором часто указывают цены.
На первичном рынке ситуация похожая, даже в регионах с высоким спросом новостройки дорожают медленно или совсем не растут в цене.
В то же время, цены на аренду растут быстро, особенно в Киеве. Это связано с тем, что многие не готовы или не могут купить жилье, поэтому растет спрос на аренду.
В Украине ослабевает спрос на жилье — отчет НБУ
Напомним, по данным группы компаний DIM, украинцы сменили модель покупки недвижимости. Теперь средний срок принятия решения о покупке квартиры вырос до 67 дней — против 21 дня в 2021 году. Это не просто задержка — это изменение модели поведения покупателя, которая уже трансформирует рынок.
Как свидетельствуют данные сайта M2bomber, за последний год стоимость квадратного метра в столичных новостройках выросла на 6,46%, или более 3000 грн — со средних 50 300 до 53 550 грн (учитывается стоимость всего жилья на рынке, без учета количества комнат). В целом по районам Киева стоимость «квадратов» колеблется от средних 36 475 до 101 250 грн.
В январе-марте 2025 года в Украине ввели в эксплуатацию 28 432 квартиры. Во всех регионах западной Украины активизировалось строительство и выросли цены на новое жилье во время войны, сообщает Госстат.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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