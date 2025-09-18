В Украине официально разрешили контрактную службу с 60 лет
В Украине официально начала работу процедура принятия на военную службу по контракту граждан в возрасте от 60 лет. В воинские части и территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) уже разослали алгоритм действий для оформления документов.
Об этом сообщил народный депутат, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.
«В военные части и ТЦК и СП уже разослан алгоритм действий должностных лиц по принятию на военную службу по контракту граждан в возрасте от 60 лет. Это означает, что процедура официально запущена — теперь вы можете обращаться в воинские части и ТЦК и СП для оформления необходимых документов», — сказано в сообщении.
Напомним, 16 июля Верховная Рада приняла закон, предусматривающий возможность для граждан в возрасте 60 лет добровольно подписывать контракты с Силами обороны Украины.
29 июля президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.
Что предусматривает документ
Согласно закону, в период военного положения на службу по контракту могут принять граждан старше 60 лет, если они:
- признаны годными военно-врачебной комиссией;
- получили письменное согласие командира воинской части.
Такие военнослужащие могут занимать небоевые должности от рядового и сержанта до старшего офицера.
Условия контракта:
- продолжительность контракта для военных 60+ составляет один год с возможностью продления;
- для офицеров обязательно согласование кандидатуры Генштабом ВСУ;
- предусмотрен двухмесячный испытательный срок, после которого контракт либо подтверждается, либо аннулируется;
- при отмене военного положения все такие контракты автоматически утрачивают силу.
Поделиться новостью
Также по теме
В Украине официально разрешили контрактную службу с 60 лет
Кредиты в браке: кто должен вернуть долг в случае развода
Какие меры применяют к должникам по алиментам
ПФУ напомнил, что нужно сделать до 1 октября
Какие товары могут подорожать в 2026 году из-за новых налогов
В МВД предупредили о мошенниках, которые продают авто: как распознать обман