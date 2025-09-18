В Украине официально разрешили контрактную службу с 60 лет Сегодня 10:33 — Личные финансы

В Украине официально разрешили контрактную службу с 60 лет

В Украине официально начала работу процедура принятия на военную службу по контракту граждан в возрасте от 60 лет. В воинские части и территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) уже разослали алгоритм действий для оформления документов.

Об этом сообщил народный депутат, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

«В военные части и ТЦК и СП уже разослан алгоритм действий должностных лиц по принятию на военную службу по контракту граждан в возрасте от 60 лет. Это означает, что процедура официально запущена — теперь вы можете обращаться в воинские части и ТЦК и СП для оформления необходимых документов», — сказано в сообщении.

Напомним, 16 июля Верховная Рада приняла закон, предусматривающий возможность для граждан в возрасте 60 лет добровольно подписывать контракты с Силами обороны Украины.

29 июля президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.

Что предусматривает документ

Согласно закону, в период военного положения на службу по контракту могут принять граждан старше 60 лет, если они:

признаны годными военно-врачебной комиссией;

получили письменное согласие командира воинской части.

Такие военнослужащие могут занимать небоевые должности от рядового и сержанта до старшего офицера.

Условия контракта:

продолжительность контракта для военных 60+ составляет один год с возможностью продления;

для офицеров обязательно согласование кандидатуры Генштабом ВСУ;

предусмотрен двухмесячный испытательный срок, после которого контракт либо подтверждается, либо аннулируется;

при отмене военного положения все такие контракты автоматически утрачивают силу.

