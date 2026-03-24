0 800 307 555
ру
В Украине не будут проводить выборы во время военного положения

8
В парламенте обозначили ключевые вызовы
Первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко сообщил о достижении консенсуса о невозможности проведения выборов в Украине во время военного положения.
Об этом он заявил во время круглого стола, посвященного подготовке к первым национальным послевоенным выборам, передает Судебно-юридическая газета.

Подготовка к послевоенным выборам

«Наша работа абсолютно открыта. Мы обсуждаем эти сложные вопросы не фрагментарно и не в закрытых кабинетах. Мы достигли консенсуса по поводу невозможности проведения выборов во время военного положения. В то же время, впереди много работы, касающейся участия украинцев за рубежом в выборах, а также в поиске лучших механизмов обеспечения полноценного голосования для наших Защитников и Защитниц», — сказал Александр Корниенко.
В рамках мероприятия презентовали наработки тематических подгрупп, охватывающих ключевые аспекты предстоящего избирательного процесса. В частности, это:
  • администрирование выборов;
  • участие граждан Украины за границей;
  • обеспечение избирательных прав военнослужащих;
  • участие внутренне перемещенных лиц;
  • организацию голосования на временно оккупированных и прифронтовых территориях.
Отдельное внимание было уделено вопросам безопасности проведения выборов.
По словам вицеспикера, отдельными направлениями, которые еще требуют доработки, остаются парламентские выборы и вопросы финансирования послевоенного избирательного процесса.
После завершения работы тематических подгрупп планируется провести отдельное заседание по выполнению Украины евроинтеграционных обязательств в сфере избирательного права. На нем в открытом формате определят состояние выполнения соответствующих требований и последующие шаги.
Напомним, ранее заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик заявлял, что проведение предстоящих выборов в Украине может стоить государству не менее 20 млрд гривен, учитывая все сопутствующие расходы.
Владимир Зеленский отмечал, что готов к выборам и «не держится» за должность. В то же время, остаются вопросы безопасности, организации голосования военных и законодательной базы, которая обеспечит легитимность процесса.
По материалам:
Судебно-юридична газета
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems