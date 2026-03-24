В Украине не будут проводить выборы во время военного положения
Первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко сообщил о достижении консенсуса о невозможности проведения выборов в Украине во время военного положения.
Об этом он заявил во время круглого стола, посвященного подготовке к первым национальным послевоенным выборам, передает Судебно-юридическая газета.
Подготовка к послевоенным выборам
«Наша работа абсолютно открыта. Мы обсуждаем эти сложные вопросы не фрагментарно и не в закрытых кабинетах. Мы достигли консенсуса по поводу невозможности проведения выборов во время военного положения. В то же время, впереди много работы, касающейся участия украинцев за рубежом в выборах, а также в поиске лучших механизмов обеспечения полноценного голосования для наших Защитников и Защитниц», — сказал Александр Корниенко.
В рамках мероприятия презентовали наработки тематических подгрупп, охватывающих ключевые аспекты предстоящего избирательного процесса. В частности, это:
- администрирование выборов;
- участие граждан Украины за границей;
- обеспечение избирательных прав военнослужащих;
- участие внутренне перемещенных лиц;
- организацию голосования на временно оккупированных и прифронтовых территориях.
Отдельное внимание было уделено вопросам безопасности проведения выборов.
По словам вицеспикера, отдельными направлениями, которые еще требуют доработки, остаются парламентские выборы и вопросы финансирования послевоенного избирательного процесса.
После завершения работы тематических подгрупп планируется провести отдельное заседание по выполнению Украины евроинтеграционных обязательств в сфере избирательного права. На нем в открытом формате определят состояние выполнения соответствующих требований и последующие шаги.
Напомним, ранее заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик заявлял, что проведение предстоящих выборов в Украине может стоить государству не менее 20 млрд гривен, учитывая все сопутствующие расходы.
Владимир Зеленский отмечал, что готов к выборам и «не держится» за должность. В то же время, остаются вопросы безопасности, организации голосования военных и законодательной базы, которая обеспечит легитимность процесса.
