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Польша временно приостанавливает движение автобусов из Украины через «Шегини»

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Ремонтные работы продлятся до ноября 2027 года.
Ремонтные работы продлятся до ноября 2027 года.
С 15 июня 2026 года начинаются ремонтные работы автобусной полосы движения на въезд в Республику Польша в пункте пропуска «Шегини — Медыка».
Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины со ссылкой на Таможенную администрацию Республики Польша.
«В связи с проведением ремонта пропуск автобусов из Украины в Польшу через пункт пропуска „Шегини — Медыка“ на этот период осуществляться не будет», — говорится в сообщении.
По предварительной информации, работы продлятся до ноября 2027 года.

Как будет происходить пропуск автобусов из Польши в Украину

Пропуск автобусов из Польши в Украину будет проходить в штатном режиме.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что на границе с Молдовой появится новый пункт пропуска. 10 февраля министр внутренних дел Украины Игорь Клименко провел встречу с правительственной делегацией Республики Молдова во главе с премьер-министром Александром Мунтяном. В рамках визита был подписан протокол о перемещении лиц и грузов через общую государственную границу.
Подписанный протокол создает правовую основу для открытия нового пункта и разрешает предусмотреть необходимое финансирование в Государственном бюджете Украины. Обустройство инфраструктуры уже идет, с украинской стороны проект реализует Агентство восстановления.
По материалам:
Finance.ua
ПольшаПересечение границы
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