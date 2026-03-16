В Украине начинает работать эстонский IuteBank

IuteBank («Юте Банк») сформирован на базе неплатежеспособного «РВС Банка»
Созданный Фондом гарантирования вкладов физических лиц переходный банк IuteBank (Юте Банк), сформированный на базе неплатежеспособного АО РВС Банк, завершил процесс урегулирования и выходит на банковский рынок Украины.
Об этом сообщает ФГВФЛ.
Там отмечают, что Фонду удалось реализовать модель, которая предусматривает сохранение жизнеспособной части бизнеса и передачу ее инвестору через продажу 100% акций переходного банка.
Национальный банк Украины подтвердил, что учреждение отвечает всем требованиям по капиталу и ликвидности. В этой связи Фонд гарантирования вкладов прекращает полномочия своего куратора в IuteBank.
По словам директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов Ольги Белай, это первый случай создания переходного банка в Украине с привлечением иностранного инвестора и третий кейс урегулирования банка во время полномасштабной войны.

Что такое переходный банк

Создание и капитализация инвестором «Юте Банка» является примером применения инструмента bridge bank (переходного банка), широко используемого в мировой практике урегулирования банков.
Таковой механизм позволяет сохранить экономическую ценность активов и клиентской базы, обеспечить непрерывность банковских услуг и поддержать доверие к банковской системе.
В Фонде гарантирования вкладов отмечают, что подобные решения направлены на поддержание стабильности банковской системы и укрепление доверия вкладчиков.

Как будет работать банк

Глава Iute Group AS Тармо Силд подчеркнул, что запуск банка в Украине является стратегическим решением для компании.
«Юте Банк» будет работать как цифровой банк , ориентированный в первую очередь на розничных клиентов.
Учреждение будет предлагать базовые финансовые услуги, включая депозитные и кредитные продукты, платежи и валютные операции.
«Завершение переходного периода позволяет „Юте Банку“ начать работу уже как полноценному участнику рынка. Мы ценим сотрудничество с Фондом гарантирования вкладов и Национальным банком Украины в течение этого процесса. Нашим ближайшим приоритетом является возобновление банковских услуг для клиентов. На следующем этапе мы внедрим цифровые финансовые решения для наших клиентов», — отметил глава «Юте Банка» Артур Муравицкий.
Напомним, что 15 января 100% акций «Юте Банка» приобрела эстонская банковская группа Iute Group AS, победившая в открытом конкурсе по выводу АО «РВС Банк» с рынка. Среди нескольких предложений Фонд избрал вариант, соответствующий принципу минимальных затрат.
Светлана Вышковская
По материалам:
Finance.ua
Банки УкраиныФГВФЛ
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
