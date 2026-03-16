В Украине начинает работать эстонский IuteBank Сегодня 16:00

IuteBank («Юте Банк») сформирован на базе неплатежеспособного «РВС Банка»

Созданный Фондом гарантирования вкладов физических лиц переходный банк IuteBank (Юте Банк), сформированный на базе неплатежеспособного АО РВС Банк, завершил процесс урегулирования и выходит на банковский рынок Украины.

Об этом сообщает ФГВФЛ.

Там отмечают, что Фонду удалось реализовать модель, которая предусматривает сохранение жизнеспособной части бизнеса и передачу ее инвестору через продажу 100% акций переходного банка.

Национальный банк Украины подтвердил, что учреждение отвечает всем требованиям по капиталу и ликвидности. В этой связи Фонд гарантирования вкладов прекращает полномочия своего куратора в IuteBank.

По словам директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов Ольги Белай, это первый случай создания переходного банка в Украине с привлечением иностранного инвестора и третий кейс урегулирования банка во время полномасштабной войны.

Что такое переходный банк

Создание и капитализация инвестором «Юте Банка» является примером применения инструмента bridge bank (переходного банка), широко используемого в мировой практике урегулирования банков.

Таковой механизм позволяет сохранить экономическую ценность активов и клиентской базы, обеспечить непрерывность банковских услуг и поддержать доверие к банковской системе.

В Фонде гарантирования вкладов отмечают, что подобные решения направлены на поддержание стабильности банковской системы и укрепление доверия вкладчиков.

Как будет работать банк

Глава Iute Group AS Тармо Силд подчеркнул, что запуск банка в Украине является стратегическим решением для компании.

«Юте Банк» будет работать как цифровой банк , ориентированный в первую очередь на розничных клиентов.

Учреждение будет предлагать базовые финансовые услуги, включая депозитные и кредитные продукты, платежи и валютные операции.

Читайте также За крупные суммы придется платить: банки вводят новые комиссии

«Завершение переходного периода позволяет „Юте Банку“ начать работу уже как полноценному участнику рынка. Мы ценим сотрудничество с Фондом гарантирования вкладов и Национальным банком Украины в течение этого процесса. Нашим ближайшим приоритетом является возобновление банковских услуг для клиентов. На следующем этапе мы внедрим цифровые финансовые решения для наших клиентов», — отметил глава «Юте Банка» Артур Муравицкий.

Напомним, что 15 января 100% акций «Юте Банка» приобрела эстонская банковская группа Iute Group AS, победившая в открытом конкурсе по выводу АО «РВС Банк» с рынка. Среди нескольких предложений Фонд избрал вариант, соответствующий принципу минимальных затрат.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.