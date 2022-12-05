В Украине начали проверять переселенцев — Finance.ua

В Украине начали проверять переселенцев Сегодня 12:05 — Казна и Политика

В Украине начали проверять переселенцев

В Украине начались проверки внутриперемещенных лиц, по результатам которых людей могут лишать выплат.

Об этом сообщает министр социальной политики Украины Оксана Жолнович в интервью «Общественному»

Она отметила, что вернувшийся домой на свое постоянное место жительства человек перестает быть переселенцем. Поэтому его должны лишить выплат, предназначенных именно для ВПЛ.

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Жолнович отметила, что большое количество людей по возвращении домой не снимается с регистрации, поэтому было принято решение проверять ВПЛ по спискам.

При этом правительство может предложить такому человеку другие программы финансовой поддержки.

«Если человек вернулся, он был внутренне перемещен и у него нет работы, у него есть другие какие-то проблемы, которые он не может решить и нуждается в дополнительной поддержке, то у нас есть программы: малообеспеченные, многодетные, та же субсидия. Мы можем помогать ему просто уже решая его конкретную проблему, которая у него возникает на месте постоянного проживания», — сказала она.

Так, человеку, зарегистрировавшемуся как ВПЛ, придет сообщение с просьбой появиться в управлении соцзащиты и подтвердить свое пребывание. Если человек не появляется в течение 10 дней, выплаты прекращаются.

«Но в случае, если он ездил куда-то отдыхать или был в командировке, возвращается позже, то он подает заявление — и выплаты будут возобновлены», — добавила Жолнович.

В Минсоцполитики ранее уже сообщали о том, что при изменении места фактического проживания внутриперемещенному лицу необходимо встать на учет по новому месту. Факт проживания/пребывания переселенца по фактическому месту выборочно проверяется территориальными органами Национальной социальной сервисной службы Украины.

Справка Finance.ua:

Минреинтеграции собрало 10 полезных платформ и ресурсов, которые помогут внутренне перемещенным лицам адаптироваться на новом месте жительства;

с 5 ноября действует обновленный порядок предоставления льготных жилищных кредитов внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) под 3% годовых за счет средств гранта, предоставленных Кредитным учреждением для восстановления.

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