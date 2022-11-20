Внутренние переселенцы имеют право на получение всей накопленной суммы денежного пособия — Finance.ua

Внутренние переселенцы имеют право на получение всей накопленной суммы денежного пособия Сегодня 06:45 — Личные финансы

Внутренние переселенцы имеют право на получение всей накопленной суммы денежного пособия

Все внутренне перемещенные лица, заявления которых были поданы через портал «Дія» до 30 апреля 2022 года, имеют право на получение пособия на проживание.

Об этом сообщает Правительственный портал.

В случае когда заявления переселенцев находились в обработке, орган социальной защиты населения обязан оформить справку о постановке на учет ВПЛ. На основании этой справки орган соцзащиты назначает пособие на проживание за март-апрель 2022 года.

Читайте также Украина уже потратила на поддержку переселенцев более 42 миллиардов гривен — Верещук

Если перемещенное лицо, начиная с мая этого года, имеет право на дальнейшую выплату пособия на проживание, эта помощь продлевается с мая.

Подача отдельного заявления на получение пособия не предусмотрена.

Напоминаем, что все ВПЛ, которым не удалось оформить пособие до 30 апреля через приложение «Дія», могут повторно подать заявку до 1 декабря. Органы соцзащиты обязаны принять у человека повторное заявление и рассмотреть его, даже если он сейчас не может подтвердить подачу первого заявления до 30 апреля.

Справка Finance.ua:

внутренне перемещенные лица могут лишиться ежемесячных выплат, если проверка установит, что они не находятся по месту регистрации и не появятся в 10-дневный срок после проверки для подтверждения своего присутствия;

ВПЛ в случае увольнения с работы при отсутствии документов, подтверждающих факт увольнения, трудовую деятельность и страховой стаж, имеет право на регистрацию в качестве безработной и получение пособия по безработице.



Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.