Украина уже потратила на поддержку переселенцев более 42 миллиардов гривен — Верещук Сегодня 16:43 — Казна и Политика

Украина уже потратила на поддержку переселенцев более 42 миллиардов гривен — Верещук

Украина уже потратила на поддержку внутренне перемещенных лиц более 42 миллиардов гривен.

Об этом в эфире общенационального телемарафона 8 ноября заявила вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

«Мы понимаем, что людям нужны деньги. И такие средства в бюджете есть... Но есть проблема. Проблема в том, что ОВА, которые должны были выявлять таких людей и подавать списки в Минсоцполитики (и по ним уже централизованно проводить начисления), к сожалению, не до конца выявляют, и люди вынуждены искать возможности», — добавила она.

Напомним, при смене места фактического проживания внутриперемещенному лицу необходимо стать на учет по новому месту. Кроме того, статус внутренне перемещенного лица можно не только приобрести, но и отменить

По официальным данным Министерства социальной политики Украины, количество ВПЛ составляет 4,6 млн по состоянию на 3 октября 2022 года, а по неофициальным — гораздо больше. Исследовательская компания Gradus Research провела масштабное исследование жизни внутренне перемещенных лиц: места жительства, основные потребности, трудоустройство и изменения дохода и потребления.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Радіо Свобода По материалам:

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