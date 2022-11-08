Украина уже потратила на поддержку переселенцев более 42 миллиардов гривен — Верещук — Finance.ua
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Украина уже потратила на поддержку переселенцев более 42 миллиардов гривен — Верещук

Казна и Политика
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Украина уже потратила на поддержку переселенцев более 42 миллиардов гривен — Верещук
Украина уже потратила на поддержку переселенцев более 42 миллиардов гривен — Верещук
Украина уже потратила на поддержку внутренне перемещенных лиц более 42 миллиардов гривен.
Об этом в эфире общенационального телемарафона 8 ноября заявила вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
«Мы понимаем, что людям нужны деньги. И такие средства в бюджете есть... Но есть проблема. Проблема в том, что ОВА, которые должны были выявлять таких людей и подавать списки в Минсоцполитики (и по ним уже централизованно проводить начисления), к сожалению, не до конца выявляют, и люди вынуждены искать возможности», — добавила она.
Напомним, при смене места фактического проживания внутриперемещенному лицу необходимо стать на учет по новому месту. Кроме того, статус внутренне перемещенного лица можно не только приобрести, но и отменить.
По официальным данным Министерства социальной политики Украины, количество ВПЛ составляет 4,6 млн по состоянию на 3 октября 2022 года, а по неофициальным — гораздо больше. Исследовательская компания Gradus Research провела масштабное исследование жизни внутренне перемещенных лиц: места жительства, основные потребности, трудоустройство и изменения дохода и потребления.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Радіо Свобода
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