В Украине моделируют сеть академических лицеев: что это такое — Finance.ua

В Украине моделируют сеть академических лицеев: что это такое Сегодня 18:43 — Казна и Политика

В Украине моделируют сеть академических лицеев: что это такое

В Украине продолжается процесс моделирования сети академических лицеев и профессиональных колледжей, которые должны появиться в результате реформы профильного среднего образования до 2033 года.

Эта реформа — продолжение децентрализационного курса Украины, цель которого — обеспечение равных по качеству услуг в регионах. Поэтому секторальные реформы и, в частности, продолжение реформ в сфере образования сейчас в фокусе властей на всех уровнях.

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Об этом по итогам круглого стола «Законодательное обеспечение внедрения реформы профильного среднего образования», организованного Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций и Министерством образования и науки Украины, рассказала Председатель Комитета по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк.

По ее словам, реформа профильного среднего образования является продолжением мероприятий по реформированию образовательных процессов в Украине в целом и, в частности, продолжением реформы начальной школы «Новая украинская школа». Актуальность реформы профессионального образования сейчас продиктована несколькими важными факторами.

Во-первых, должно быть одинаковое качество образования в городах и сельских школах, столице и регионах. Сейчас с этим есть проблемы. В частности, согласно исследованиям, навыки чтения и знания учащимися математики могут отставать у учащихся на 4−4,5 года.

Во-вторых, в украинских школах профориентационная работа часто носит формальный характер — у учеников нет широкого выбора профилей и предметов/курсов.

Кроме того, нужна и реформа старшей школы, поскольку 11-летний срок обучения не соответствует практике стран ЕС, частью которого планирует стать Украина. Там обучение составляет 12+ лет, а в Украине учащиеся 10−11 классов имеют 15+ предметов и большой объем домашних заданий, которые потом не используют.

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Реформа профессионального образования

В Украине уже стартовала и сейчас идут активные общественные обсуждения ее инициатив, а также создание образовательной сети, которая будет состоять из академических и профессиональных лицеев. Моделирование сети создают вместе с общинами. Ожидается, что эта модель завершится в мае 2024 года, а уже к 1 сентября регионы должны будут утвердить эту сеть.

«Речь идет о моделировании сети академических лицеев и сети профессиональных колледжей, но кроме этого также будут пересмотрены содержание образования и его качество. В частности, в таких учебных заведениях будет проходить одновременно и профильное, и академическое обучение. 10 лет обучения будет профильно адаптационным, а 11 и 12 года — исключительно профильными. Обучение будет ориентировано на рынок труда, а акцент в нем будут делать на сравнительно быстрое получение профессии», отметила парламентарий.

После утверждения сети академических и профильных лицеев в течение 2025 — 2026 годов будет проходить пилотирование в отдельных учебных заведениях. В 2027 — 2029 годах будет внедрение реформы, то есть ее переходный этап. Финальный этап внедрения рассчитывают провести до 2033 года. До этого периода будут работать так называемые компромиссные учебные заведения.

В результате реформы проектное количество мест в академических заведениях профессионального среднего образования (ЗПСО) должно быть в пределах 50−60% от общего проектного количества мест сети ЗПСО области. Заведения ПТО и ППО (профессионального предвысшего образования), которые не будут включены в сеть до 2027 года, должны быть реорганизованы и не будут выполнять самостоятельный набор учащихся в 10−12 классы.

Сейчас профессиональное образование получают 35% украинских детей. И согласно прогнозам, которые уже неоднократно озвучивались, наибольшая нагрузка на сеть учреждений профессионального среднего образования начнется в период 2029—2030 года", — отметила Елена Шуляк.

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