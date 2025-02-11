В Украине меняется форма фискальных чеков — Finance.ua

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В Украине меняется форма фискальных чеков

Казна и Политика
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В Украине меняется форма фискальных чеков
В Украине меняется форма фискальных чеков
С 1 марта 2025 года предприятия, которые совершают платежные операции, обязаны выдавать фискальные чеки по обновленной форме.
Об этом сообщает Государственная налоговая служба.
До 1 марта 2025 года предприятия могут использовать старые формы чеков на программных РРО и кассовых аппаратах, зарегистрированных в Госреестре РРО.
Инфографика: ДПС
Инфографика: ДПС
Из расчетных документов исключены следующие реквизиты:
  • номер ID-карты;
  • подпись кассира;
  • подпись держателя электронного платежного средства.
Добавили следующие реквизиты:
  • средство оплаты;
  • валюта расчета;
  • реквизиты паспорта покупателя при покупке алкоголя и табачных изделий в магазинах беспошлинной торговли;
  • расширенное содержание QR-кода для проверки чека в Системе учета РРО;
  • код аутентификации сообщения (MAC) для РРО;
  • вес единицы табачного изделия (для сигарил, табака и наборов), количество табачных изделий в пачке, а также крепость и объем алкогольных напитков в литрах (для duty-free магазинов);
  • сумма сдачи.
До 1 марта 2025 года предприятия могут использовать старые формы чеков на программных РРО и кассовых аппаратах, зарегистрированных в Госреестре РРО.
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Напомним, ранее бизнес обращался в Министерство финансов Украины с просьбой еще на 6 месяцев продлить переходный период для корректного внедрения новых требований к форме и содержанию фискальных чеков. «Бизнес поддерживает инициативы, которые помогут повысить прозрачность расчетов, и выступает за конструктивный диалог между государством и бизнесом для эффективного внедрения изменений», — заявляли в ЕБА.
В течение 2024 года добросовестные налогоплательщики дополнительно зарегистрировали более 101 тысячи РРО/ПРРО, что увеличило количество фискализированных точек, где производятся расчеты за товары. Итого в Украине уже зарегистрировано более 953 тысяч РРО/ПРРО.
Регистратор расчетных операций (РРО) обязаны использовать большинство физических лиц-предпринимателей. Если по закону ФЛП должен установить устройство, но не сделал этого, ему грозит штрафная санкция. Однако некоторые представители бизнеса освобождены от такой обязанности.
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По материалам:
Finance.ua
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