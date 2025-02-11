В Украине меняется форма фискальных чеков — Finance.ua

В Украине меняется форма фискальных чеков Сегодня 10:05 — Казна и Политика

В Украине меняется форма фискальных чеков

С 1 марта 2025 года предприятия, которые совершают платежные операции, обязаны выдавать фискальные чеки по обновленной форме.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

До 1 марта 2025 года предприятия могут использовать старые формы чеков на программных РРО и кассовых аппаратах, зарегистрированных в Госреестре РРО.

Инфографика: ДПС

Из расчетных документов исключены следующие реквизиты:

номер ID-карты;

подпись кассира;

подпись держателя электронного платежного средства.

Добавили следующие реквизиты:

средство оплаты;

валюта расчета;

реквизиты паспорта покупателя при покупке алкоголя и табачных изделий в магазинах беспошлинной торговли;

расширенное содержание QR-кода для проверки чека в Системе учета РРО;

код аутентификации сообщения (MAC) для РРО;

вес единицы табачного изделия (для сигарил, табака и наборов), количество табачных изделий в пачке, а также крепость и объем алкогольных напитков в литрах (для duty-free магазинов);

сумма сдачи.

До 1 марта 2025 года предприятия могут использовать старые формы чеков на программных РРО и кассовых аппаратах, зарегистрированных в Госреестре РРО.

Читайте также Минфин продлил переход на новую форму фискальных чеков

Напомним, ранее бизнес обращался в Министерство финансов Украины с просьбой еще на 6 месяцев продлить переходный период для корректного внедрения новых требований к форме и содержанию фискальных чеков. «Бизнес поддерживает инициативы, которые помогут повысить прозрачность расчетов, и выступает за конструктивный диалог между государством и бизнесом для эффективного внедрения изменений», — заявляли в ЕБА.

В течение 2024 года добросовестные налогоплательщики дополнительно зарегистрировали более 101 тысячи РРО/ПРРО, что увеличило количество фискализированных точек, где производятся расчеты за товары. Итого в Украине уже зарегистрировано более 953 тысяч РРО/ПРРО.

Регистратор расчетных операций (РРО) обязаны использовать большинство физических лиц-предпринимателей. Если по закону ФЛП должен установить устройство, но не сделал этого, ему грозит штрафная санкция. Однако некоторые представители бизнеса освобождены от такой обязанности.

Помогите нам сделать контент еще более полезным для вас! Finance.ua создал небольшой опрос, чтобы учесть ваши пожелания и интересы при создании материалов. Это займет всего несколько минут, но позволит улучшить наши тексты.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.