Гетманцев рассказал, как продвигается работа над законопроектом о системе страхования военных рисков — Finance.ua

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Гетманцев рассказал, как продвигается работа над законопроектом о системе страхования военных рисков

Казна и Политика
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Гетманцев рассказал, как продвигается работа над законопроектом о системе страхования военных рисков
Гетманцев рассказал, как продвигается работа над законопроектом о системе страхования военных рисков
В Верховной Раде состоялось обсуждение законопроекта № 12372 «О системе страхования военных рисков», но документ не готов к рассмотрению в парламенте.
Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.
По словам Гетманцева, несмотря на название документ не создает полноценной системы страхования военных рисков для экономики. В свою очередь, он предусматривает введение обязательного страхования банковских залогов и создание государственного агентства в форме акционерного общества, которое имело бы монопольное право на проведение такого страхования или определение его условий.
В ходе обсуждения участники высказали ряд критических замечаний к документу:
  • непонятный и противоречивый статус агентства как регулятора и как коммерческого учреждения;
  • сомнительная целесообразность обязательного страхования банковских залогов, независимо от вида имущества и его расположения;
  • отсутствие данных о затратах на создание агентства и источниках его финансирования;
  • сомнения в эффективности страхования политических рисков компанией, принадлежащей государству;
  • необходимость исключить из документа норму об обязательном страховании объектов строительства, капитального ремонта и реконструкции.
«Таким образом, к сожалению, законопроект не готов к рассмотрению даже в первом чтении», — отметил нардеп.
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Гетманцев подчеркнул, что создание доступной системы страхования военных рисков остается одним из самых больших запросов бизнеса, особенно в прифронтовых регионах. В настоящее время проект закона будет существенно доработан авторами.
По мнению Гетманцева, ключевая ответственность за разработку решений в этой сфере лежит на Министерстве экономики и Кабинете Министров.
Напомним, в октябре 2024 года Национальный банк и Министерство экономики представили проект закона «О системе страхования военных рисков».
Предполагается, что система будет покрывать риски физического ущерба, вызванные войной, в частности, предполагается, что обязательному страхованию будет подлежать имущество, переданное в залог, и объекты жилищного строительства. В настоящее время продолжаются консультации по возможному уточнению перечня объектов обязательного страхования.
Ранее сообщалось, что Украина ищет трастовые фонды и другие инструменты для создания продуктов военного страхования.
По материалам:
Finance.ua
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