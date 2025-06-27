Гетманцев рассказал, как продвигается работа над законопроектом о системе страхования военных рисков — Finance.ua

Гетманцев рассказал, как продвигается работа над законопроектом о системе страхования военных рисков Сегодня 15:41 — Казна и Политика

Гетманцев рассказал, как продвигается работа над законопроектом о системе страхования военных рисков

В Верховной Раде состоялось обсуждение законопроекта № 12372 «О системе страхования военных рисков», но документ не готов к рассмотрению в парламенте.

Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.

По словам Гетманцева, несмотря на название документ не создает полноценной системы страхования военных рисков для экономики. В свою очередь, он предусматривает введение обязательного страхования банковских залогов и создание государственного агентства в форме акционерного общества, которое имело бы монопольное право на проведение такого страхования или определение его условий.

В ходе обсуждения участники высказали ряд критических замечаний к документу:

непонятный и противоречивый статус агентства как регулятора и как коммерческого учреждения;

сомнительная целесообразность обязательного страхования банковских залогов, независимо от вида имущества и его расположения;

отсутствие данных о затратах на создание агентства и источниках его финансирования;

сомнения в эффективности страхования политических рисков компанией, принадлежащей государству;

необходимость исключить из документа норму об обязательном страховании объектов строительства, капитального ремонта и реконструкции.

«Таким образом, к сожалению, законопроект не готов к рассмотрению даже в первом чтении», — отметил нардеп.

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Гетманцев подчеркнул, что создание доступной системы страхования военных рисков остается одним из самых больших запросов бизнеса, особенно в прифронтовых регионах. В настоящее время проект закона будет существенно доработан авторами.

По мнению Гетманцева, ключевая ответственность за разработку решений в этой сфере лежит на Министерстве экономики и Кабинете Министров.

Напомним, в октябре 2024 года Национальный банк и Министерство экономики представили проект закона «О системе страхования военных рисков».

Предполагается, что система будет покрывать риски физического ущерба, вызванные войной, в частности, предполагается, что обязательному страхованию будет подлежать имущество, переданное в залог, и объекты жилищного строительства. В настоящее время продолжаются консультации по возможному уточнению перечня объектов обязательного страхования.

Ранее сообщалось , что Украина ищет трастовые фонды и другие инструменты для создания продуктов военного страхования.

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