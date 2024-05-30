Украина начинает страховать инвесторов от военных и политических рисков — Finance.ua

Украина начинает страховать инвесторов от военных и политических рисков Сегодня 12:45

Экспортно-кредитное агентство Украины начинает принимать заявки на страхование инвестиций от военных и политических рисков.

Как передает Укринформ, об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики со ссылкой на колонку для Forbes первого вице-премьер-министра — министра экономики Юлии Свириденко.

Экспортно-кредитное агентство будет предлагать два страховых продукта: страхование прямых инвестиций для инвесторов и страхование инвестиционных кредитов для банков.

«Экспортно-кредитное агентство Украины начинает принимать заявки на страхование инвестиций от военных и политических рисков, предусмотренных Законом Украины 3497-IX „О внесении изменений в Закон Украины „О финансовых механизмах стимулирования экспортной деятельности“ по страхованию инвестиций в Украине от военных рисков“, который вступил в силу 1 января 2024», — говорится в сообщении.

Свириденко отметила, что развитая инфраструктура страхования от военных рисков может являться дополнительным стимулом для инвесторов выходить на украинский рынок.

«Раньше страхование от военных рисков было доступно только от международных организаций — MIGA страховало иностранные компании, готовые инвестировать в Украину, американское DFC и польское агентство KUKE предоставляли гарантии иностранным и украинским компаниям. И теперь ЭКА присоединяется к организациям, готовым страховать инвестиции в Украину и в Украине. Благодаря этому украинские компании получают дополнительные гарантии финансовой безопасности, а экономика — усиление деловой активности», — детализировала вице-премьер.

По ее мнению, страхование будет способствовать созданию объектов и инфраструктуры, необходимых для развития перерабатывающей промышленности и экспорта товаров, произведенных в Украине.

Как сообщалось, ЧАО «Экспортно-кредитное агентство» основано в 2018 году для защиты украинских экспортеров от риска неплатежей и финансовых потерь. Единственным учредителем и акционером ЭКА является государство в лице Кабинета Министров Украины.

Укрінформ По материалам:

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