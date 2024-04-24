В Украине изменят процедуру продажи подержанных авто: законопроект приняли за основу — Finance.ua

В Украине изменят процедуру продажи подержанных авто: законопроект приняли за основу Сегодня 09:03 — Личные финансы

В Украине изменят процедуру продажи подержанных авто: законопроект приняли за основу

Верховная Рада приняла за основу законопроект № 9083 , который позволит изменить процедуру продажи подержанных авто.

Об этом сообщила народный депутат Ирина Геращенко в Telegram.

«ВР за основу приняла проект о порядке осуществления оптовой и розничной торговли транспортными средствами субъектами хозяйствования, которые поставлены на учет в Главном сервисном центре. Речь идет об изменении процедуры продажи подержанных авто», — говорится в сообщении.

Что предлагают депутаты

Законопроектом предлагается освободить субъекты хозяйствования, которые осуществляют оптовую и розничную торговлю ТС и их составными частями, состоящими на учете в Главном сервисном центре МВД, от обязанности перерегистрировать на себя ТС, если они приобретены для дальнейшей перепродажи.

Таким фирмам достаточно будет заключить два договора купли-продажи: с предыдущим собственником и последующим.

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А вместо перерегистрации транспортного средства с продавца на предприятие владелец сам будет снимать его с регистрации до передачи субъекту хозяйствования для последующей продажи.

Также предлагается вести обмен данными о транспортных средствах в электронной форме.

Пример других стран

Геращенко отметила, что такие правила успешно работают в развитых западных странах, в частности, в США, Германии и Польше, где автодилеры без каких-либо ограничений могут скупать подержанные автомобили для последующей продажи без их государственной перерегистрации на себя. Такие авто регистрируют уже на конечного покупателя.

Сейчас комиссионные площадки, выкупая авто, не заключают официальный договор купли-продажи, а принимают нотариальную доверенность у бывшего владельца и перерегистрируют авто уже потом, когда находят на него покупателя. Как следствие эти операции нигде не фиксируются, не отражаются в бухгалтерии компании и, соответственно, с них не уплачивают никаких налогов.

Сколько получает государство от продажи авто

По ее словам, в условиях войны поступления в государственный бюджет Украины от автомобильного рынка стали вторыми по величине после поступлений от бизнеса, связанного с торговлей нефтепродуктами.

Только в 2022 году украинцы перепродали из рук в руки около 712 тысяч легковых автомобилей (и это только официальные операции). А объемы торговли подержанными авто по меньшей мере в 18 раз превосходят продажу новых.

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Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев также добавил , что законопроект предусматривает дерегуляцию и детенизацию рынка торговли подержанными транспортными средствами.

«Отмена бессмысленной государственной регистрации подержанных автомобилей торгующей организацией на себя, даже если она их покупает как товар для дальнейшей перепродажи — станет залогом для вывода из тени рынка, расширения деятельности белых автотрейдеров и ликвидации схем, из-за которых бюджет недополучает налоги», — написал нардеп в Telegram.

Он добавил, что рынок подержанных автомобилей до войны составлял 1,7 млн ​​автомобилей в год. В 2023 году — 780 тысяч.

«В этом году ожидаем 1,5 млн. И только 2,5% от этого продаются в белую. От продажи автомобиля в белую государство получает в среднем 19,8 тыс. грн. От продажи в черную — 0», — подытожил нардеп.

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