Какие авто на украинском рынке дороже всего обслуживать — Finance.ua

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Какие авто на украинском рынке дороже всего обслуживать

Технологии&Авто
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Какие авто на украинском рынке дороже всего обслуживать
Какие авто на украинском рынке дороже всего обслуживать
Эксперты Института исследований авторынка совместно с RemOnline исследовали сферу предоставления услуг по техническому обслуживанию автомобилей в Украине и определили самые дорогие в обслуживании модели.
Специалисты составили список вполне реальных самых больших счетов, которые получали некоторые владельцы автомобилей, заказав их ремонт:
339 600 грн заплатил владелец BMW X5 2012 г. в., который обратился с жалобами на странный стук в двигателе. В конечном итоге пришлось «откапиталить» силовой агрегат, который перед этим, кстати, был «прошит» для увеличения мощности.
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В 353 300 грн обошелся ремонт немолодого Volkswagen Touareg 2006 г. в., в котором тоже встал вопрос «капиталки» двигателя и ряда работ с ходовой частью.
Немалая инвестиция, чтобы поставить это авто на «полный ход», если учесть, что за ранние выпуски Touareg просят примерно столько же, как обошелся этот ремонт.
354 600 грн заплатил владелец BMW 5 Series GT 2011 г. в. за ремонт двигателя, в котором при замене сальника коленвала были обнаружены проблемы с вкладышами.
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В 523 400 грн обошелся ремонт двигателя еще одного кроссовера BMW Х5, изготовленного в 2012 году.
За замену четырех модулей пневмоподвески 559 800 грн отдал владелец Mercedes-Benz S-Class 2014 года. За эти деньги в Украине можно купить 2−3-летнее авто.
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По материалам:
mmr.ua
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