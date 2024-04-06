Появились фото нового электрокроссовера Fiat до презентации — Finance.ua

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Появились фото нового электрокроссовера Fiat до презентации

Технологии&Авто
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Появились фото нового электрокроссовера Fiat до презентации
Появились фото нового электрокроссовера Fiat до презентации, Фото: Stellantis
Обнародованы официальные фото заряженной версии компактного Fiat 600. Дешевый спортивный кроссовер презентуют в июне.
Об этом сообщается на сайте концерна Stellantis.
Фотографии показали до 75-летия компании Abarth, ведь именно она исполнила тюнинг Fiat 600.
Новую модель назвали Abarth 600e. На фото попала дебютная лимитированная версия модели Scoprionissima, которую выпустят тиражом в 1949 году экземпляров, чтобы отметить год основания Abarth.
Фото: Stellantis
Фото: Stellantis
За базу взяли электромобиль Fiat 600e. Он получил агрессивные передний и задний бамперы, 20-дюймовые диски и обвесы. Его крылья расширены, а на крыше установлен спойлер.
Салон Abarth 600e украшен кожей и алькантарой с контрастными швами. Электромобиль Fiat получил спортивные рули и сиденья, а на цифровой приборной панели и 10-дюймовом тачскрине мультимедиа изменена графика.
Фото: Stellantis
Фото: Stellantis
Новый Abarth 600e оснащен 240-сильным электромотором и сможет разгоняться до 100 км/ч менее чем за 7 секунд. Специальный акустический синтезатор воспроизводит звук бензинового двигателя.
К тому же кроссовер Fiat 600 Abarth оснастили самоблокировочным дифференциалом и увеличенными тормозами, а подвеску доработали.
По материалам:
Фокус
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