Стало известно, сколько лет украинцу нужно работать, чтобы накопить средства на автомобиль — Finance.ua

Стало известно, сколько лет украинцу нужно работать, чтобы накопить средства на автомобиль Сегодня 19:02 — Личные финансы

Стало известно, сколько лет украинцу нужно работать, чтобы накопить средства на автомобиль

При условии, что украинец со средней зарплатой будет откладывать ежемесячно с нее 20%, ему понадобится почти 21,5 года, чтобы собрать на свой новый автомобиль. В то же время, чтобы приобрести подержанный автомобиль — 5,2 года.

Об этом пишет «Телеграф».

Для подсчета взяли автомобиль Toyota Corolla. На официальном сайте дилера в Украине Toyota Corolla стоит от 894 870 грн.

Как сообщает Госстат, по итогам 2023 года средняя заработная плата украинца — 17 442 гривны.

Если украинец будет откладывать ежемесячно пятую часть от зарплаты, а это 3488,4 гривны, то чтобы собрать на машину, ему нужно будет еще 256,47 месяцев. Это почти 21 с половиной год.

В издании отметили, что это ориентировочный расчет, не учитывающий возможные изменения размера средней заработной платы, стоимости авто и других показателей в будущем.

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Сколько нужно собирать, чтобы купить подержанное авто?

По данным Института исследований авторынка, средняя цена подержанной легковушки в продаже за 2023 год составила $5700. Это 222 300 гривен.

При тех же условиях (размер средней зарплаты и откладывание 20% с нее) украинцу понадобится около 63 месяцев или 5,2 года.

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Телеграф По материалам:

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