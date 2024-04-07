Стало известно, сколько лет украинцу нужно работать, чтобы накопить средства на автомобиль — Finance.ua
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Стало известно, сколько лет украинцу нужно работать, чтобы накопить средства на автомобиль

Личные финансы
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Стало известно, сколько лет украинцу нужно работать, чтобы накопить средства на автомобиль
Стало известно, сколько лет украинцу нужно работать, чтобы накопить средства на автомобиль
При условии, что украинец со средней зарплатой будет откладывать ежемесячно с нее 20%, ему понадобится почти 21,5 года, чтобы собрать на свой новый автомобиль. В то же время, чтобы приобрести подержанный автомобиль — 5,2 года.
Об этом пишет «Телеграф».
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Для подсчета взяли автомобиль Toyota Corolla. На официальном сайте дилера в Украине Toyota Corolla стоит от 894 870 грн.
Как сообщает Госстат, по итогам 2023 года средняя заработная плата украинца — 17 442 гривны.
Если украинец будет откладывать ежемесячно пятую часть от зарплаты, а это 3488,4 гривны, то чтобы собрать на машину, ему нужно будет еще 256,47 месяцев. Это почти 21 с половиной год.
В издании отметили, что это ориентировочный расчет, не учитывающий возможные изменения размера средней заработной платы, стоимости авто и других показателей в будущем.
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Сколько нужно собирать, чтобы купить подержанное авто?

По данным Института исследований авторынка, средняя цена подержанной легковушки в продаже за 2023 год составила $5700. Это 222 300 гривен.
При тех же условиях (размер средней зарплаты и откладывание 20% с нее) украинцу понадобится около 63 месяцев или 5,2 года.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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По материалам:
Телеграф
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