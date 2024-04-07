ТОП-5 легковых автомобилей, которые покупали украинцы в марте — Finance.ua

ТОП-5 легковых автомобилей, которые покупали украинцы в марте Сегодня 17:04 — Личные финансы

ТОП-5 легковых автомобилей, которые покупали украинцы в марте

На украинском рынке в марте было реализовано около 6,7 тыс. новых легковых автомобилей. Это в полтора раза больше, чем в прошлом году.

Об этом пишет «Укравтопром».

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Какие автомобили покупали чаще всего

Первое место по покупкам в прошлом месяце занимает японская автомобильная корпорация Toyota.

В марте купили 1021 (увеличение показателя составляет 58%) легковой автомобиль этой марки.

Вторую строчку занимают автомобили Renault — 955 ед. (+118%).

На третьем месте — Skoda с показателем 452 проданных авто (+31%)

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Четвертое место заняла немецкая автомобильная марка Volkswagen — 444 ед. (+3%).

И пятое место у BMW — 381 ед. (+7%).

«Бестселлером первого месяца весны на украинском рынке новых легковушек стал кроссовер Renault Duster, который выбрали 920 покупателей», — говорится в сообщении.

Всего за первый квартал 2024 года в Украине было зарегистрировано 16,6 тыс. новых легковых автомобилей, что на 48% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Укравтопром По материалам:

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