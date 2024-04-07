ТОП-5 легковых автомобилей, которые покупали украинцы в марте — Finance.ua
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ТОП-5 легковых автомобилей, которые покупали украинцы в марте

Личные финансы
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ТОП-5 легковых автомобилей, которые покупали украинцы в марте
ТОП-5 легковых автомобилей, которые покупали украинцы в марте
На украинском рынке в марте было реализовано около 6,7 тыс. новых легковых автомобилей. Это в полтора раза больше, чем в прошлом году.
Об этом пишет «Укравтопром».
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Первое место по покупкам в прошлом месяце занимает японская автомобильная корпорация Toyota.
В марте купили 1021 (увеличение показателя составляет 58%) легковой автомобиль этой марки.
Вторую строчку занимают автомобили Renault — 955 ед. (+118%).
На третьем месте — Skoda с показателем 452 проданных авто (+31%)
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Четвертое место заняла немецкая автомобильная марка Volkswagen — 444 ед. (+3%).
И пятое место у BMW — 381 ед. (+7%).
«Бестселлером первого месяца весны на украинском рынке новых легковушек стал кроссовер Renault Duster, который выбрали 920 покупателей», — говорится в сообщении.
Всего за первый квартал 2024 года в Украине было зарегистрировано 16,6 тыс. новых легковых автомобилей, что на 48% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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По материалам:
Укравтопром
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