В Украине изменится модель налогообложения при продаже нового жилья — Finance.ua

В Украине изменится модель налогообложения при продаже нового жилья Сегодня 12:01 — Недвижимость

В Украине изменится модель налогообложения при продаже нового жилья, www.freepik.com

Во вторник, 20 сентября, Верховная Рада приняла в целом законопроект № 7683, уменьшающий налоговую нагрузку при продаже новой недвижимости

Об этом сообщила инициатор законопроекта, председатель партии «Слуга Народа» Елена Шуляк.

«Этот документ связан с ранее принятым законопроектом № 5091 и продолжает начатую нами реформу строительного рынка. Мы создаем условия для увеличения объема строительства и облегчения доступа к новому жилью. Это особенно важно в условиях российской агрессии, когда миллионы украинцев потеряли свои дома», — сказала Шуляк.

Также, по ее словам, законопроект поможет навести порядок в строительной отрасли, в частности легализовать рынок торговли будущими объектами недвижимости и избежать мошенничества по НДС.

Что меняется

Теперь продажа недвижимости, в том числе и недостроенной, освобождается от уплаты НДФЛ, если имущественное право на нее зарегистрировано в пользу покупателя и за нее уплачено хотя бы частично. Кроме того, НДФЛ уплачивается исключительно с разницы между суммами покупки и продажи недвижимости.

Кроме того, законопроект включает в перечень операций по «первым поставкам жилья» куплю-продажу неделимого жилого объекта незавершенного строительства/будущего объекта жилой недвижимости.

А налог с застройщиков и девелоперов взимается только при наличии дохода.

Справка Finance.ua:

С начала полномасштабной войны цены на жилье в западных областях Украины выросли от 10 до 80% в зависимости от рынка и города. Одна из причин — внутренние переселенцы. Поэтому наибольшим спросом пользуется готовое жилье — оно дорожает, а за ним подтягивается и первичный рынок недвижимости;

учитывая темпы строительства в Украине в довоенные годы, где объемы рынка составляли $3-4 млрд в год, восстановление только утраченного жилищного фонда затянется не на годы, а на более десяти лет;

что происходит с куплей-продажей недвижимости и какие юридические изменения привнесла война.



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