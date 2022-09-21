В Украине изменится модель налогообложения при продаже нового жилья — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине изменится модель налогообложения при продаже нового жилья

Недвижимость
191
В Украине изменится модель налогообложения при продаже нового жилья
В Украине изменится модель налогообложения при продаже нового жилья, www.freepik.com
Во вторник, 20 сентября, Верховная Рада приняла в целом законопроект № 7683, уменьшающий налоговую нагрузку при продаже новой недвижимости
Об этом сообщила инициатор законопроекта, председатель партии «Слуга Народа» Елена Шуляк.
«Этот документ связан с ранее принятым законопроектом № 5091 и продолжает начатую нами реформу строительного рынка. Мы создаем условия для увеличения объема строительства и облегчения доступа к новому жилью. Это особенно важно в условиях российской агрессии, когда миллионы украинцев потеряли свои дома», — сказала Шуляк.
Также, по ее словам, законопроект поможет навести порядок в строительной отрасли, в частности легализовать рынок торговли будущими объектами недвижимости и избежать мошенничества по НДС.

Что меняется

Теперь продажа недвижимости, в том числе и недостроенной, освобождается от уплаты НДФЛ, если имущественное право на нее зарегистрировано в пользу покупателя и за нее уплачено хотя бы частично. Кроме того, НДФЛ уплачивается исключительно с разницы между суммами покупки и продажи недвижимости.
Кроме того, законопроект включает в перечень операций по «первым поставкам жилья» куплю-продажу неделимого жилого объекта незавершенного строительства/будущего объекта жилой недвижимости.
А налог с застройщиков и девелоперов взимается только при наличии дохода.

Справка Finance.ua:

  • С начала полномасштабной войны цены на жилье в западных областях Украины выросли от 10 до 80% в зависимости от рынка и города. Одна из причин — внутренние переселенцы. Поэтому наибольшим спросом пользуется готовое жилье — оно дорожает, а за ним подтягивается и первичный рынок недвижимости;
  • учитывая темпы строительства в Украине в довоенные годы, где объемы рынка составляли $3-4 млрд в год, восстановление только утраченного жилищного фонда затянется не на годы, а на более десяти лет;
  • что происходит с куплей-продажей недвижимости и какие юридические изменения привнесла война.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.