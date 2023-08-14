В Украине изменились правила задержания транспортных средств — Finance.ua

В Украине изменились правила задержания транспортных средств
Кабинет Министров Украины внес изменения в процедуру временного задержания транспортных средств. Теперь автомобили разрешили изымать без понятых.
Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.
В Порядок временного задержания сотрудниками подразделений Национальной полиции Украины транспортных средств и их хранения и в Порядок временного задержания инспекторами по парковке транспортных средств внесли изменения.
Были расширены перечни оснований для временного задержания автомобилей и их доставки на специальную площадку.
Также Кабмин разрешил составлять акты досмотра и временно задерживать транспортные средства без присутствия понятых. Однако сотрудники обязаны вести фото- или видеосъемку.
Напомним, что транспортное средство задерживается на срок до разрешения дела об административном правонарушении, но не более чем на 3 дня с даты такого задержания. Срок задержания считается с момента составления акта осмотра и задержания, а срок хранения с момента доставки транспортного средства на специальную площадку или стоянку.
Справка Finance.ua:
- в Украине меняется стоимость государственной регистрации транспортных средств в связи с удорожанием бланковой продукции;
- при покупке в автосалоне нового автомобиля теперь можно получить на месте и номерные знаки, и свидетельство о регистрации, а оформить документы поможет работник автосалона.
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