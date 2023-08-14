В Украине изменились правила задержания транспортных средств — Finance.ua

В Украине изменились правила задержания транспортных средств Сегодня 16:01 — Личные финансы

В Украине изменились правила задержания транспортных средств

Кабинет Министров Украины внес изменения в процедуру временного задержания транспортных средств. Теперь автомобили разрешили изымать без понятых.

Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

В Порядок временного задержания сотрудниками подразделений Национальной полиции Украины транспортных средств и их хранения и в Порядок временного задержания инспекторами по парковке транспортных средств внесли изменения.

Читайте также 10 авто, которые меньше всего теряют в цене за 5 лет эксплуатации

Были расширены перечни оснований для временного задержания автомобилей и их доставки на специальную площадку.

Также Кабмин разрешил составлять акты досмотра и временно задерживать транспортные средства без присутствия понятых. Однако сотрудники обязаны вести фото- или видеосъемку.

Напомним, что транспортное средство задерживается на срок до разрешения дела об административном правонарушении, но не более чем на 3 дня с даты такого задержания. Срок задержания считается с момента составления акта осмотра и задержания, а срок хранения с момента доставки транспортного средства на специальную площадку или стоянку.

Справка Finance.ua:

в Украине меняется стоимость государственной регистрации транспортных средств в связи с удорожанием бланковой продукции;

при покупке в автосалоне нового автомобиля теперь можно получить на месте и номерные знаки, и свидетельство о регистрации, а оформить документы поможет работник автосалона.

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.