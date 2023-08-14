В Украине изменились правила задержания транспортных средств — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине изменились правила задержания транспортных средств

Личные финансы
149
В Украине изменились правила задержания транспортных средств
В Украине изменились правила задержания транспортных средств
Кабинет Министров Украины внес изменения в процедуру временного задержания транспортных средств. Теперь автомобили разрешили изымать без понятых.
Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.
В Порядок временного задержания сотрудниками подразделений Национальной полиции Украины транспортных средств и их хранения и в Порядок временного задержания инспекторами по парковке транспортных средств внесли изменения.
Читайте также
Были расширены перечни оснований для временного задержания автомобилей и их доставки на специальную площадку.
Также Кабмин разрешил составлять акты досмотра и временно задерживать транспортные средства без присутствия понятых. Однако сотрудники обязаны вести фото- или видеосъемку.
Место для вашей рекламы
Напомним, что транспортное средство задерживается на срок до разрешения дела об административном правонарушении, но не более чем на 3 дня с даты такого задержания. Срок задержания считается с момента составления акта осмотра и задержания, а срок хранения с момента доставки транспортного средства на специальную площадку или стоянку.

Справка Finance.ua:

  • в Украине меняется стоимость государственной регистрации транспортных средств в связи с удорожанием бланковой продукции;
  • при покупке в автосалоне нового автомобиля теперь можно получить на месте и номерные знаки, и свидетельство о регистрации, а оформить документы поможет работник автосалона.

Автогражданка онлайн на Finance.ua 🚗

По материалам:
Фокус
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.