10 авто, которые меньше всего теряют в цене за 5 лет эксплуатации — Finance.ua

10 авто, которые меньше всего теряют в цене за 5 лет эксплуатации
При выборе транспортного средства покупатели часто учитывают его способность сохранять стоимость с течением времени. Некоторые модели автомобилей демонстрируют удивительную стойкость к перепродаже даже после 5 лет активного использования. Платформа CarEdge недавно обнародовала список этих высоколиквидных автомобилей.
Комплексный анализ включал тщательное сравнение цен как на новые автомобили, так и на те, что уже полтора десятилетия есть на автомобильном рынке. Среди 20 наиболее ликвидных автомобилей, возглавляющих хит-парад, преобладают японские марки. Toyota и Chevrolet закрепились в качестве доминирующих претендентов.
Однако стоит отметить, что Porsche 911, символ совершенства спортивных автомобилей, и скромный по цене Kia Rio имеют общую черту — каждый из них потерял всего 15% своей первоначальной стоимости в течение пяти лет.
В современном ландшафте высоколиквидных автомобилей места распределились следующим образом:
- Porsche 911: Продемонстрировал обесценение на 15% (начальная стоимость — $210 554, а сейчас — $178 971).
- KIA Rio: Претерпел снижение стоимости на 15,2% (начальная цена — $23 105, сейчас — $19 595).
- Honda Civic: Претерпел снижение стоимости на 16% (с $28 992 до $24 353).
- GMC Canyon: Зафиксировано снижение стоимости на 16,5% (начальная цена — $45 975, сейчас — $38 412).
- Chevrolet Camaro: Зафиксирована потеря стоимости на 16,5% (начальная цена — $48 225, ныне — $40 253)
- Volkswagen Jetta: Снизился в цене на 16,7% (начальная стоимость составляла $26 752, сейчас — $22 274).
- Toyota Prius: Продемонстрировал обесценение на 17,1% (начальная цена — $32 992, сейчас — $27 350).
- Ford F-250: Претерпел снижение стоимости на 17,2% (с $75 411 до $62 448).
- Honda CR-V: Зафиксировано снижение стоимости на 17,7% (начальная цена — $39 960, сейчас — $32 907)
- Chevrolet Colorado: Зафиксирована потеря стоимости на 17,7% (начальная цена — $44 708, сейчас — $36 777).
И эта тенденция продолжается вниз по списку, отражая сравнительную стабильность и сохранение стоимости разных моделей автомобилей в течение пяти лет.
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