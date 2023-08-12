10 авто, которые меньше всего теряют в цене за 5 лет эксплуатации — Finance.ua

10 авто, которые меньше всего теряют в цене за 5 лет эксплуатации Сегодня 05:09 — Технологии&Авто

10 авто, которые меньше всего теряют в цене за 5 лет эксплуатации

При выборе транспортного средства покупатели часто учитывают его способность сохранять стоимость с течением времени. Некоторые модели автомобилей демонстрируют удивительную стойкость к перепродаже даже после 5 лет активного использования. Платформа CarEdge недавно обнародовала список этих высоколиквидных автомобилей.

Комплексный анализ включал тщательное сравнение цен как на новые автомобили, так и на те, что уже полтора десятилетия есть на автомобильном рынке. Среди 20 наиболее ликвидных автомобилей, возглавляющих хит-парад, преобладают японские марки. Toyota и Chevrolet закрепились в качестве доминирующих претендентов.

Однако стоит отметить, что Porsche 911, символ совершенства спортивных автомобилей, и скромный по цене Kia Rio имеют общую черту — каждый из них потерял всего 15% своей первоначальной стоимости в течение пяти лет.

В современном ландшафте высоколиквидных автомобилей места распределились следующим образом:

Porsche 911: Продемонстрировал обесценение на 15% (начальная стоимость — $210 554, а сейчас — $178 971).

Продемонстрировал обесценение на 15% (начальная стоимость — $210 554, а сейчас — $178 971). KIA Rio: Претерпел снижение стоимости на 15,2% (начальная цена — $23 105, сейчас — $19 595).

Претерпел снижение стоимости на 15,2% (начальная цена — $23 105, сейчас — $19 595). Honda Civic: Претерпел снижение стоимости на 16% (с $28 992 до $24 353).

Претерпел снижение стоимости на 16% (с $28 992 до $24 353). GMC Canyon: Зафиксировано снижение стоимости на 16,5% (начальная цена — $45 975, сейчас — $38 412).

Зафиксировано снижение стоимости на 16,5% (начальная цена — $45 975, сейчас — $38 412). Chevrolet Camaro: Зафиксирована потеря стоимости на 16,5% (начальная цена — $48 225, ныне — $40 253)

Volkswagen Jetta: Снизился в цене на 16,7% (начальная стоимость составляла $26 752, сейчас — $22 274).

Снизился в цене на 16,7% (начальная стоимость составляла $26 752, сейчас — $22 274). Toyota Prius : Продемонстрировал обесценение на 17,1% (начальная цена — $32 992, сейчас — $27 350).

: Продемонстрировал обесценение на 17,1% (начальная цена — $32 992, сейчас — $27 350). Ford F-250: Претерпел снижение стоимости на 17,2% (с $75 411 до $62 448).

Претерпел снижение стоимости на 17,2% (с $75 411 до $62 448). Honda CR-V: Зафиксировано снижение стоимости на 17,7% (начальная цена — $39 960, сейчас — $32 907)

Chevrolet Colorado: Зафиксирована потеря стоимости на 17,7% (начальная цена — $44 708, сейчас — $36 777).

И эта тенденция продолжается вниз по списку, отражая сравнительную стабильность и сохранение стоимости разных моделей автомобилей в течение пяти лет.

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Avtosota По материалам:

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