В Україні подорожчала реєстрація транспортних засобів: скільки тепер коштує послуга — Finance.ua

В Україні подорожчала реєстрація транспортних засобів: скільки тепер коштує послуга Сьогодні 13:01 — Особисті фінанси

В Україні подорожчала реєстрація транспортних засобів: скільки тепер коштує послуга

В Україні змінюється вартість державної реєстрації транспортних засобів у зв’язку з подорожчанням бланкової продукції.

Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.

У вартість комплексної послуги з реєстрації або перереєстрації входить кілька платежів, зокрема і за бланк свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Нова партія бланкової продукції була отримана за новим тарифом.

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Раніше орієнтовна вартість бланкової продукції становила 312 грн, а тепер буде 405 грн.

Подорожчання стосується лише випадків виготовлення свідоцтва про реєстрацію на фізичному бланку (пластикової картки), вартість отримання е-свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу не змінилася.

Власник транспортного засобу або його представник за бажанням може відмовитися від традиційного пластикового документа і отримати лише електронне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Віртуальні документи, які відображаються у застосунку Дія та Електронному кабінеті водія, є чинними лише на території України. У разі відмови від традиційного документа за принципом digital first, вартість бланкової продукції не сплачується зовсім.

Скільки тепер коштує послуга в сервісному центрі МВС

Орієнтовна вартість реєстрації або перереєстрації транспортного засобу становить:

1. Для транспортних засобів усіх категорій або окремих агрегатів (із видачею номерного знака) — 955 грн:

послуга — 200 грн,

бланк свідоцтва — 405 грн,

номерний знак — 350 грн.

2. Для мототранспорту (із видачею номерного знака) — 727 грн:

послуга — 200 грн,

бланк свідоцтва — 405 грн,

номерний знак — 122 грн.

3. Для причепів (із видачею номерного знака) — 716 грн:

послуга — 200 грн,

бланк свідоцтва — 405 грн,

номерний знак — 111 грн.

4. Для мопедів або окремих їх агрегатів становить (із видачею номерного знака) — 698 грн:

послуга — 200 грн,

бланк свідоцтва — 405 грн,

номерний знак — 93 грн.

Окремо може бути нараховано комісію банківської установи або платіжної системи.

У багатьох сервісних центрах МВС досі наявні бланки з попередньої партії із поліграфічного підприємства. Тому в них послуга надаватиметься за тарифом 312 грн до вичерпання запасів усіх цих бланків. І новий тариф може бути застосований пізніше, ніж з 9 серпня.

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