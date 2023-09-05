В Украине изменили порядок прохождения ВВК — Finance.ua

В Украине изменили порядок прохождения ВВК Сегодня 10:45 — Казна и Политика

В Украине изменили порядок прохождения ВВК

В Украине изменили порядок прохождения военно-врачебной комиссии. В частности, конкретизировали проведение медосмотра на фондах государственных и коммунальных учреждений здравоохранения.

Ранее военные, имевшие специфические заболевания, признавались ограниченно пригодными. Они не подлежали увольнению в запас и продолжали служить практически во всех частях, за исключением подразделений Десантно-штурмовых войск, Морской пехоты, Сил спецопераций и других формирований, чья специфика требует от бойцов отличного состояния здоровья.

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При этом уволить таких военных было невозможно из-за отсутствия клинических проявлений этих болезней и нарушений функций организма.

К тому же большое количество таких пациентов своими профессиональными действиями постоянно подтверждают свою способность выполнять поставленные задачи на одном уровне с другими военными.

Что изменилось

Отмечается, что концепция не изменилась, то есть военные продолжат служить в подразделениях обеспечения, учреждениях и заведениях, как и раньше, во время действия особого периода.

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Индивидуальный подход к определению степени пригодности к военной службе сохраняется и по сути полностью отвечает функциональным возможностям таких военных часто из-за бессимптомного течения имеющихся у них патологических состояний или незначительной степени нарушения функций органов и систем, что позволяет выполнять задачи по назначению.

Кроме того, нынешние изменения вносят ясность в порядок проведения медосмотра военнообязанных на фондах государственных и коммунальных учреждений здравоохранения, одновременно конкретизируя его.

Также нормировано создание гарнизонных ВВК с размещением их в гражданских медучреждениях, разблокирована передача медицинских и других документов военных (в т.ч. справок об обстоятельствах травмы) в электронной форме.

Вместе с этим усовершенствован порядок установления причинной связи заболеваний (травм, ранений, контузий, увечий) с прохождением службы, приведен ряд сроков в соответствие с недавними изменениями в нормативных актах высшей юридической силы (например, наименование видов отпусков по состоянию здоровья).

Также изменения четко определяют порядок обжалования постановлений военно-врачебных комиссий в соответствии с их уровнями (ТЦК и СП, гарнизонные, госпитальные, штатные).

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