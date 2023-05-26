Зеленский подписал законы об упрощении прохождения ВВК — Finance.ua

Зеленский подписал законы об упрощении прохождения ВВК Сегодня 17:30 — Казна и Политика

Зеленский подписал законы об упрощении прохождения ВВК

Президент Украины Владимир Зеленский подписал два закона по усовершенствованию работы военно-врачебных комиссий и вопросам оформления документов для лечения военнослужащих.

Об этом свидетельствуют карточки соответствующих законопроектов № 9154 и № 9158 на сайте Верховной Рады Украины.

Согласно законопроекту № 9154, военно-врачебные комиссии могут создаваться при государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения. Ранее такие комиссии находились только при учреждениях здравоохранения Минобороны, СБУ и других военных формирований, а также Государственной службы защиты информации.

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Законопроект № 9158 облегчает для военнослужащих оформление справки об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья). Также усовершенствуется процесс оформления и направления медицинских документов между воинскими частями и учреждениями здравоохранения.

Ожидается, что законопроекты снизят очереди и уберут лишнюю бюрократию во время прохождения ВВК.

Усовершенствование процесса прохождения ВВК предусматривает:

увеличение сети ВВК за счет их дополнительного развертывания в гражданских учреждениях здравоохранения;

отдельное финансирование оплаты услуг медработников, привлекаемых к проведению медосмотров для оценки степени пригодности к военной службе;

введение электронной очереди записи на ВВК, электронный документооборот между воинскими частями, ТЦК СП и учреждениями здравоохранения;

привлечение учреждений здравоохранения из системы Минобороны для работы с ЭСОЗ (электронная система здравоохранения). Учреждения здравоохранения из системы Минобороны будут иметь доступ к анамнезу человека, в частности в электронной медицинской карточке;

внедрение современных подходов к обслуживанию при прохождении ВВК (доступный и удобный сервис);

осуществление информационной поддержки (горячая линия) и внедрение информационных продуктов, которые помогут военным получить помощь.

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