Зеленский подписал законы об упрощении прохождения ВВК — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Зеленский подписал законы об упрощении прохождения ВВК

Казна и Политика
27
Зеленский подписал законы об упрощении прохождения ВВК
Зеленский подписал законы об упрощении прохождения ВВК
Президент Украины Владимир Зеленский подписал два закона по усовершенствованию работы военно-врачебных комиссий и вопросам оформления документов для лечения военнослужащих.
Об этом свидетельствуют карточки соответствующих законопроектов № 9154 и № 9158 на сайте Верховной Рады Украины.
Согласно законопроекту № 9154, военно-врачебные комиссии могут создаваться при государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения. Ранее такие комиссии находились только при учреждениях здравоохранения Минобороны, СБУ и других военных формирований, а также Государственной службы защиты информации.
Читайте также
Законопроект № 9158 облегчает для военнослужащих оформление справки об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья). Также усовершенствуется процесс оформления и направления медицинских документов между воинскими частями и учреждениями здравоохранения.
Ожидается, что законопроекты снизят очереди и уберут лишнюю бюрократию во время прохождения ВВК.
Усовершенствование процесса прохождения ВВК предусматривает:
  • увеличение сети ВВК за счет их дополнительного развертывания в гражданских учреждениях здравоохранения;
  • отдельное финансирование оплаты услуг медработников, привлекаемых к проведению медосмотров для оценки степени пригодности к военной службе;
  • введение электронной очереди записи на ВВК, электронный документооборот между воинскими частями, ТЦК СП и учреждениями здравоохранения;
  • привлечение учреждений здравоохранения из системы Минобороны для работы с ЭСОЗ (электронная система здравоохранения). Учреждения здравоохранения из системы Минобороны будут иметь доступ к анамнезу человека, в частности в электронной медицинской карточке;
  • внедрение современных подходов к обслуживанию при прохождении ВВК (доступный и удобный сервис);
  • осуществление информационной поддержки (горячая линия) и внедрение информационных продуктов, которые помогут военным получить помощь.

Куда инвестировать военнослужащим 🧐

По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.