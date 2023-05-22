В ВР анонсировали изменения по зарплатам военным — Finance.ua

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В ВР анонсировали изменения по зарплатам военным

Казна и Политика
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В ВР анонсировали изменения по зарплатам военным
В ВР анонсировали изменения по зарплатам военным
Рабочая группа по оплате труда военнослужащих уже наработала определенные алгоритмы, которые могут быть восприняты обществом и военными как «абсолютно адекватные».
Об этом на пресс-конференции рассказал народный депутат, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель президента в В Р Федор Вениславский.
Отвечая на вопрос о рабочей группе, рассматривающей вопрос оплаты труда военнослужащих, Вениславский напомнил, что эта рабочая группа работает на базе его комитета. В ее состав, кроме депутатов, входят и представители сектора безопасности и обороны.
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Депутат рассказал, что прошло уже несколько заседаний этой рабочей группы. На ней нарабатываются конкретные вопросы, связанные со справедливым и пропорциональным уровнем обеспечения денежным содержанием военнослужащих, выполняющих боевые задания, и военнослужащих, находящихся в тылу и также выполняющих определенные служебные задания.
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Вениславский выразил мнение, что уже в ближайшие дни может состояться брифинг руководителей этой рабочей группы, которые расскажут об имеющихся в настоящее время наработках рабочей группы.
«Но уже по результатам работы этой рабочей группы удалось наработать алгоритмы, которые, я думаю, будут восприняты обществом и военными как абсолютно адекватные, справедливые тем вкладам, которые вносят соответствующие военнослужащие и представители других составляющих военных формирований сектора безопасности и обороны в нашу победу», — сказал Вениславский.
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Так, по его словам, в ближайшее время состоится фактически предфинальное заседание рабочей группы, по результатам которого уже сможет быть предоставлена подробная информация о наработанных проектах.

Зарплаты военных в 2023: что нужно знать 🧐

По материалам:
УНІАН
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