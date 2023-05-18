Нардепы предлагают определять размер доплаты военным по-новому — Finance.ua

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Нардепы предлагают определять размер доплаты военным по-новому

Казна и Политика
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Нардепы предлагают определять размер доплаты военным по-новому
Нардепы предлагают определять размер доплаты военным по-новому
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 9300 о внесении изменений в статью 9 закона Украины О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей по выплате дополнительного вознаграждения.

Законопроект № 9300 — о чем

Авторы проекта предлагают Верховной Раде определять условия выплаты дополнительного вознаграждения военнослужащим в зависимости от размера минимальной заработной платы.

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Согласно законопроекту, на период действия военного положения предлагается предусмотреть доплату:
  • в размере не менее 16 минимальных зарплат (107 200 грн) тем военным, которые участвуют в боевых действиях, в частности, во время ведения боевых действий на линии боевого столкновения с противником на глубину выполнения задач воинской частью первого эшелона обороны или наступление в батальон включительно, в районах ведения военных (боевых) действий по выявлению воздушных целей противника, с огневого поражения противника в составе подразделения ракетных войск и артиллерии, за выведением воздушных судов из-под удара противника с выполнением взлета;
  • не менее девяти минимальных зарплат (60 300 грн) — для тех военных, которые выполняют задачи в составе органа военного управления, штаба группировки войск или тактической группы к пункту управления оперативно-стратегической группировки войск, включая оперативное (боевое) управление военными частями и подразделениями, ведущими действия на линии боевого столкновения на расстоянии выполнения задач воинской частью первого эшелона обороны или наступления в батальон включительно (в расчете на месяц пропорционально времени участия в таких действиях и мероприятиях);
  • не менее пяти минимальных зарплат (33 500 грн) военнослужащим, выполняющим задания согласно приказам в составе действующих группировок войск (сил) Сил обороны государства, резерва главнокомандующего Вооруженными силами Украины Сил обороны государства, развернутых пунктов управления Генерального штаба ВСУ, которые осуществляют управление действующими группировками войск (сил), а также выполняют задачи по противовоздушному прикрытию и наземной обороне объектов критической инфраструктуры.
Кроме того, для военнослужащих, которые в установленном порядке отправлены в состав военных администраций в районах ведения боевых действий для выполнения задач в пользу обороны государства и его безопасности с оставлением на военной службе, предлагается предусмотреть выплату дополнительного вознаграждения в размере не менее пяти минимальных зарплат.

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Также авторы проекта предлагают, чтобы выплата дополнительного вознаграждения продолжалась в течение трех месяцев после завершения всех вышеизложенных оснований.
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По материалам:
Факти
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