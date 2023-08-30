Требовали деньги у призывников: в Винницкой области разоблачили схему со справками ВВК — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Требовали деньги у призывников: в Винницкой области разоблачили схему со справками ВВК

Криминал
59
Требовали деньги у призывников: в Винницкой области разоблачили схему со справками ВВК
Требовали деньги у призывников: в Винницкой области разоблачили схему со справками ВВК, Фото: ДБР
Сотрудники ГБР обнаружили махинации с выводами военно-врачебной комиссии в городе Хмельнике Винницкой области.
Об этом сообщается на сайте ГБР.
По оперативной информации, с февраля 2023 г. представители ВВК наладили преступную схему получения средств от призывников. За признание «непригодным» к службе мужчины должны были заплатить от 3 тысяч долларов США, а врачи ставили ложные диагнозы по поводу имеющихся проблем со здоровьем военнообязанных.
ГБР проверяет возможную причастность к преступлению руководства ВВК и представителей других медицинских учреждений города. Кроме того, есть основания полагать, что участники схемы требовали деньги даже у тех лиц, которые на самом деле непригодны к службе.
30 августа 2023 г. сотрудники ГБР провели обыск в помещении одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки региона.
Выявлены и изъяты средства связи, служебная документация, черновые записи, а также денежные средства неизвестного происхождения в гривне и иностранной валюте на общую сумму более 70 тыс. грн в отдельных конвертах с фамилиями. В ходе досудебного расследования будет дана правовая оценка действиям соответствующих должностных лиц.
Предварительная квалификация правонарушения: принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом, по предварительному сговору группой лиц, или соединенное с вымогательством (ч. 3 ст. 368 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.