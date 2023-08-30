Требовали деньги у призывников: в Винницкой области разоблачили схему со справками ВВК — Finance.ua

Требовали деньги у призывников: в Винницкой области разоблачили схему со справками ВВК
Сотрудники ГБР обнаружили махинации с выводами военно-врачебной комиссии в городе Хмельнике Винницкой области.
Об этом сообщается на сайте ГБР.
По оперативной информации, с февраля 2023 г. представители ВВК наладили преступную схему получения средств от призывников. За признание «непригодным» к службе мужчины должны были заплатить от 3 тысяч долларов США, а врачи ставили ложные диагнозы по поводу имеющихся проблем со здоровьем военнообязанных.
ГБР проверяет возможную причастность к преступлению руководства ВВК и представителей других медицинских учреждений города. Кроме того, есть основания полагать, что участники схемы требовали деньги даже у тех лиц, которые на самом деле непригодны к службе.
30 августа 2023 г. сотрудники ГБР провели обыск в помещении одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки региона.
Выявлены и изъяты средства связи, служебная документация, черновые записи, а также денежные средства неизвестного происхождения в гривне и иностранной валюте на общую сумму более 70 тыс. грн в отдельных конвертах с фамилиями. В ходе досудебного расследования будет дана правовая оценка действиям соответствующих должностных лиц.
Предварительная квалификация правонарушения: принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом, по предварительному сговору группой лиц, или соединенное с вымогательством (ч. 3 ст. 368 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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