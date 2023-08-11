В Украине хотят запретить подросткам самостоятельно выезжать за рубеж — Finance.ua

В Украине хотят запретить подросткам самостоятельно выезжать за рубеж Сегодня 10:31 — Казна и Политика

В Украине хотят запретить подросткам самостоятельно выезжать за рубеж

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект, который запрещает самостоятельный выезд за границу несовершеннолетним.

Законопроект «О внесении изменений в Гражданский кодекс Украины о защите прав детей при временном выезде за пределы Украины» (регистрационный номер 9480) внесла в парламент группа из 8 народных депутатов.

На сегодняшний день статьей 313 Гражданского кодекса предусмотрено, что лицо, достигшее 16 лет, имеет право на свободный самостоятельный выезд за пределы Украины. То есть на сегодняшний день дети от 16 до 18 лет могут самостоятельно выезжать за границу.

Законопроектом предлагается внесение изменений в Гражданский кодекс. Ими предусмотрено, что право на свободный самостоятельный выезд за пределы Украины ребенок будет приобретать после достижения совершеннолетия, то есть 18 лет. Ребенок, не достигший восемнадцати лет, имеет право на выезд за пределы Украины только с согласия родителей (усыновителей), приемных родителей, родителей воспитателей, опекуна, попечителя и в сопровождении одного из них или другого уполномоченного ими лица.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что с начала полномасштабного вторжения россии миллионы украинцев, среди которых и дети, спасая свою жизнь, покинули опасные регионы и уехали за пределы Украины.

В то же время, как говорится в записке, в подавляющем большинстве стран Европы передвижение детей без сопровождения родителей (законных представителей) до достижения ими 18 лет запрещается.

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Приводится пример, что законодательством Итальянской Республики закреплен юридический термин «несовершеннолетний иностранец без сопровождения родителей» и к ним отнесены все иностранцы в возрасте до 18 лет, прибывшие в Италию без сопровождения родителей.

Также сказано, что по польскому законодательству лицо, которому не исполнилось 18 лет, не может оставаться без присмотра.

«Следовательно, дети — граждане Украины, пересекая границу без сопровождения родителей с 16 до 18 лет, считаются в большинстве стран Европы „детьми без сопровождения“ и к ним применяются комплексные меры: они подпадают под полицейский надзор, надзор со стороны социальных служб, детей помещают в специальные шелтеры и назначают временных опекунов, как правило, из числа иностранных граждан или учреждений», — говорится в пояснительной записке.

Также отмечается, что массовый выезд за рубеж украинских детей после вооруженной агрессии рф вызвал «беспокойство стран ЕС ростом детей без сопровождения».

УНІАН По материалам:

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