Как забрать загранпаспорт или ID-карту, находясь за рубежом — разъяснение Миграционной службы
Украинцы, которые находятся за рубежом и не успели своевременно получить заказанный в подразделении Государственной миграционной службы загранпаспорт или ID-карту, смогут получить документы через зарубежные дипломатические учреждения Украины.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.
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Как отмечается, сейчас работает механизм пересылки паспортов от одного территориального подразделения миграционной службы в любое в другом регионе Украины, а также через МИД Украины в зарубежные дипломатические учреждения и размещенные за рубежом представительства Центра обслуживания граждан «Паспортный сервис».
Чтобы получить за рубежом паспорт, следует обратиться в заграничное дипломатическое учреждение Украины с заявлением о получении в стране пребывания загранпаспорта или ID-карты.
Заявление должно быть адресовано тому территориальному подразделению ГМС в Украине, где этот документ оформлялся.
Следует учесть, что получение доставленного в дипломатическое учреждение документа осуществляется исключительно при личном присутствии заявителя или его законного представителя (для детей до 16 лет).
Доставка документа в учреждение осуществляется посредством дипломатической почты и составляет от 3 месяцев.
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