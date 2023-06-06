Правительство упростило оформление и восстановление паспортов — Finance.ua

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Правительство упростило оформление и восстановление паспортов

Личные финансы
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Правительство упростило оформление и восстановление паспортов
Правительство упростило оформление и восстановление паспортов
Государственная миграционная служба и дипломатические учреждения смогут получать выписки из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан. Соответствующее постановление одобрил Кабинет министров.
Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Государственная миграционная служба, ее территориальные органы (подразделения), зарубежные дипломатические учреждения будут иметь непосредственный доступ к Государственному реестру актов гражданского состояния граждан.
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Таким образом, эти органы будут получать сведения о государственной регистрации рождения физического лица и его происхождении в форме выписки из этого Реестра.
«Это значительно упростит процедуру оформления паспортных документов для граждан, в том числе временно пребывающих за рубежом», — говорят в министерстве.

Для чего это нужно

Принятое новшество позволит таким украинцам быстрее восстановить паспортные документы.
Это также оптимизирует работу государственных органов, ведь существенно сократится время обработки запросов на получение паспортов.

Справка Finance.ua:

  • для части внутренне перемещенных лиц упростили порядок регистрации места жительства, а также оформления и обмена документов;
  • стали известны новые подробности возможных изменений, касающихся паспортов украинцев.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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